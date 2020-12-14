застройщик GEOS может бронировать сотрудников из отдела продаж?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 14:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Востаннє редагувалось Олежан в Чет 03 жов, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 жов, 2024 14:52
У нас все плохо. Продавцы не падают сильно, но и не продают. Покупателей просто нет или предлагают откровенный дисконт процентов 30 (тупо закладывая риски).Народ тратит деньги куда угодно не не в недвижимость,и я их понимаю. Если вторгнутся в область и потянутся до павлика- рынок рухнет. Да,возможно кто-то на этом офигенно заработает лет через 10.А может и нет.Но точка невозврата уже близко.
Сами подумайте,чем мы отличаемся от Харькова, Запора или Херсона? Тем что фланги у нас ними прикрыты,а Донбасс пока держат?А когда выйдут на границу, нешто чисто на Запор пойдут? Может и пойдут, но Днепр-хаб и трощить его КАБами будут по страшному.
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