застройщик GEOS может бронировать сотрудников из отдела продаж?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 14:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Востаннє редагувалось Олежан в Чет 03 жов, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 жов, 2024 14:52
У нас все плохо. Продавцы не падают сильно, но и не продают. Покупателей просто нет или предлагают откровенный дисконт процентов 30 (тупо закладывая риски).Народ тратит деньги куда угодно не не в недвижимость,и я их понимаю. Если вторгнутся в область и потянутся до павлика- рынок рухнет. Да,возможно кто-то на этом офигенно заработает лет через 10.А может и нет.Но точка невозврата уже близко.
Сами подумайте,чем мы отличаемся от Харькова, Запора или Херсона? Тем что фланги у нас ними прикрыты,а Донбасс пока держат?А когда выйдут на границу, нешто чисто на Запор пойдут? Может и пойдут, но Днепр-хаб и трощить его КАБами будут по страшному.
Додано: Чет 03 жов, 2024 16:01
Да нихрена им не будет,тем прокладкам,если они не с царя панька...Да и копеечные прокладки,если руки не из ж.. ростут-поменять самому никак не проблема.Раньше сам месяцами за кордонам проживал..Единственная проблема что замечал,канализация всегда забивалась после приезда..Причина-банально высыхал-пересыхал мул и грязь что накапливается в трубах и она своего рода цементируется..Потом вода-сильнее напор и не пропускает...нужно всегда было тросом елозить...Всегда,если пару месяцев +
Додано: Чет 03 жов, 2024 16:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 03 жов, 2024 16:19
А чего мне молчать...додик?? Выдумал проблему...А-А-А прокладочка пересохла..Нужно сантехника из Парижа вызывать.Понтомет!У меня руки из правильного места,а не оттуда откуда у тебя мозги и чем ты думаешь,суясь во все,о чем понятия не имеешь...Крипторынок... и пр...Жадный до неприличия...Давай свое коронное,покажите мне свой счет..а сколько у Вас есть??
Додано: Чет 03 жов, 2024 16:21
Насправді там ніяких прокладок немає - всі крани шарові. Що в мене дійсно розсихалось - ушільнювачи в душових лійках.
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