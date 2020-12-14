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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11977119781197911980
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 14:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Унуноктий написав:я забронированій

застройщик GEOS может бронировать сотрудников из отдела продаж?
Востаннє редагувалось Олежан в Чет 03 жов, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 14:52

  барабашов написав:Интересно в каком облцентре кроме Херсона, Харькова и Запора цены посыпались
Не на то что капиталить надо,а то и сносить, а на новострой хотя бы 98-00годов с более менее ремонтом
Да и брежневки в нормальных местах с газом как там чувствуют, часом не по цене ли Макеевки???


У нас все плохо. Продавцы не падают сильно, но и не продают. Покупателей просто нет или предлагают откровенный дисконт процентов 30 (тупо закладывая риски).Народ тратит деньги куда угодно не не в недвижимость,и я их понимаю. Если вторгнутся в область и потянутся до павлика- рынок рухнет. Да,возможно кто-то на этом офигенно заработает лет через 10.А может и нет.Но точка невозврата уже близко.
Сами подумайте,чем мы отличаемся от Харькова, Запора или Херсона? Тем что фланги у нас ними прикрыты,а Донбасс пока держат?А когда выйдут на границу, нешто чисто на Запор пойдут? Может и пойдут, но Днепр-хаб и трощить его КАБами будут по страшному.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:01

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  Хомякоид написав:А як ваше сімейне гніздечко з винними шафами ?
Я надіюсь там періодично провітрюється ? А то там вже гриби та інші рослини мабуть буйно квітнут

я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны

сложно избавится

не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники

Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже. :cry:


Да нихрена им не будет,тем прокладкам,если они не с царя панька...Да и копеечные прокладки,если руки не из ж.. ростут-поменять самому никак не проблема.Раньше сам месяцами за кордонам проживал..Единственная проблема что замечал,канализация всегда забивалась после приезда..Причина-банально высыхал-пересыхал мул и грязь что накапливается в трубах и она своего рода цементируется..Потом вода-сильнее напор и не пропускает...нужно всегда было тросом елозить...Всегда,если пару месяцев +
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  osafly написав:Да нихрена им не будет,тем прокладкам

лучше бы молчал
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:19

  Олежан написав:
  osafly написав:Да нихрена им не будет,тем прокладкам

лучше бы молчал


А чего мне молчать...додик?? Выдумал проблему...А-А-А прокладочка пересохла..Нужно сантехника из Парижа вызывать.Понтомет!У меня руки из правильного места,а не оттуда откуда у тебя мозги и чем ты думаешь,суясь во все,о чем понятия не имеешь...Крипторынок... и пр...Жадный до неприличия...Давай свое коронное,покажите мне свой счет..а сколько у Вас есть?? :D :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:21

  osafly написав:
  airmax78 написав:Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже. :cry:


Да нихрена им не будет,тем прокладкам,если они не с царя панька...Да и копеечные прокладки,если руки не из ж.. ростут-поменять самому никак не проблема.Раньше сам месяцами за кордонам проживал..Единственная проблема что замечал,канализация всегда забивалась после приезда..Причина-банально высыхал-пересыхал мул и грязь что накапливается в трубах и она своего рода цементируется..Потом вода-сильнее напор и не пропускает...нужно всегда было тросом елозить...Всегда,если пару месяцев +

Насправді там ніяких прокладок немає - всі крани шарові. Що в мене дійсно розсихалось - ушільнювачи в душових лійках.
airmax78
 
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