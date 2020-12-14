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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2024 14:50
Унуноктий написав:
я забронированій
застройщик GEOS может бронировать сотрудников из отдела продаж?
Востаннє редагувалось Олежан
в Чет 03 жов, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Олежан
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Додано: Чет 03 жов, 2024 14:52
барабашов написав:
Интересно в каком облцентре кроме Херсона, Харькова и Запора цены посыпались
Не на то что капиталить надо,а то и сносить, а на новострой хотя бы 98-00годов с более менее ремонтом
Да и брежневки в нормальных местах с газом как там чувствуют, часом не по цене ли Макеевки???
У нас все плохо. Продавцы не падают сильно, но и не продают. Покупателей просто нет или предлагают откровенный дисконт процентов 30 (тупо закладывая риски).Народ тратит деньги куда угодно не не в недвижимость,и я их понимаю. Если вторгнутся в область и потянутся до павлика- рынок рухнет. Да,возможно кто-то на этом офигенно заработает лет через 10.А может и нет.Но точка невозврата уже близко.
Сами подумайте,чем мы отличаемся от Харькова, Запора или Херсона? Тем что фланги у нас ними прикрыты,а Донбасс пока держат?А когда выйдут на границу, нешто чисто на Запор пойдут? Может и пойдут, но Днепр-хаб и трощить его КАБами будут по страшному.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:01
airmax78 написав: Олежан написав: Хомякоид написав:
А як ваше сімейне гніздечко з винними шафами ?
Я надіюсь там періодично провітрюється ? А то там вже гриби та інші рослини мабуть буйно квітнут
я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны
сложно избавится
не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники
Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже.
Да нихрена им не будет,тем прокладкам,если они не с царя панька...Да и копеечные прокладки,если руки не из ж.. ростут-поменять самому никак не проблема.Раньше сам месяцами за кордонам проживал..Единственная проблема что замечал,канализация всегда забивалась после приезда..Причина-банально высыхал-пересыхал мул и грязь что накапливается в трубах и она своего рода цементируется..Потом вода-сильнее напор и не пропускает...нужно всегда было тросом елозить...Всегда,если пару месяцев +
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osafly
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:11
osafly написав:
Да нихрена им не будет,тем прокладкам
лучше бы молчал
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Олежан
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:21
osafly написав: airmax78 написав:
Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже.
Да нихрена им не будет,тем прокладкам,если они не с царя панька...Да и копеечные прокладки,если руки не из ж.. ростут-поменять самому никак не проблема.Раньше сам месяцами за кордонам проживал..Единственная проблема что замечал,канализация всегда забивалась после приезда..Причина-банально высыхал-пересыхал мул и грязь что накапливается в трубах и она своего рода цементируется..Потом вода-сильнее напор и не пропускает...нужно всегда было тросом елозить...Всегда,если пару месяцев +
Насправді там ніяких прокладок немає - всі крани шарові. Що в мене дійсно розсихалось - ушільнювачи в душових лійках.
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airmax78
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:45
Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.
Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.
Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.
С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.
ЯЗ ОШ и что там ещё?
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UA
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:50
Олежан написав:
я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны
сложно избавится
не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники
У меня есть эффективное опробованное ноу-хау против пересыхания канализации. Продам за 500 долларов.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:54
UA написав:
Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.
Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.
Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.
С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.
ЯЗ ОШ и что там ещё?
Народ что то знает.
А как можно обьяснит рост цені аренді в Киеве ?
Продажная цена вниз, аренда вверх. Так по идее не должно біть.
Будет зимой больно ?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:59
UA написав: Олежан написав:
я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны
сложно избавится
не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники
У меня есть эффективное опробованное ноу-хау против пересыхания канализации. Продам за 500 долларов.
Как только разговор зашёл о прибыли, вы и появились))
Вот это я понимаю, UA ценит своё время.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:19
airmax78 написав: trololo написав: Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
я, але ще в тому році. взагалі в київ не хочеться тепер. ліс, природа, мапєди.в селі дивлюсь хто новий почав будуватись - майже у всіх є підвал або укриття
Українці неймовірні. Все доволі швидко сповзає в пзду, а люди будують собі нові будинки. Яка жага до життя.
В тебе більша, скільки ти вже в екзилі, бідося?)
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