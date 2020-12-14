Додано: Чет 03 жов, 2024 14:52

барабашов написав: Интересно в каком облцентре кроме Херсона, Харькова и Запора цены посыпались

Не на то что капиталить надо,а то и сносить, а на новострой хотя бы 98-00годов с более менее ремонтом

Да и брежневки в нормальных местах с газом как там чувствуют, часом не по цене ли Макеевки??? Интересно в каком облцентре кроме Херсона, Харькова и Запора цены посыпалисьНе на то что капиталить надо,а то и сносить, а на новострой хотя бы 98-00годов с более менее ремонтомДа и брежневки в нормальных местах с газом как там чувствуют, часом не по цене ли Макеевки???

У нас все плохо. Продавцы не падают сильно, но и не продают. Покупателей просто нет или предлагают откровенный дисконт процентов 30 (тупо закладывая риски).Народ тратит деньги куда угодно не не в недвижимость,и я их понимаю. Если вторгнутся в область и потянутся до павлика- рынок рухнет. Да,возможно кто-то на этом офигенно заработает лет через 10.А может и нет.Но точка невозврата уже близко.Сами подумайте,чем мы отличаемся от Харькова, Запора или Херсона? Тем что фланги у нас ними прикрыты,а Донбасс пока держат?А когда выйдут на границу, нешто чисто на Запор пойдут? Может и пойдут, но Днепр-хаб и трощить его КАБами будут по страшному.