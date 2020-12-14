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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11978119791198011981
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:23

  UA написав:Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.
Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.
Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.
С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.
ЯЗ ОШ и что там ещё?

Багато що вирішить ситуація цією зимою
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:24

  Хомякоид написав:
  UA написав:Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.
Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.
Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.
С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.
ЯЗ ОШ и что там ещё?


Народ что то знает.

А как можно обьяснит рост цені аренді в Киеве ?
Продажная цена вниз, аренда вверх. Так по идее не должно біть.

Будет зимой больно ? :shock:

В Київ переважають з Запоріжжя і інших міст
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:21

  UA написав:У меня есть эффективное опробованное ноу-хау против пересыхания канализации. Продам за 500 долларов.

Дешево...Поховский понторез-долбодятлик купит за штуку бакинских,чтоб сберечь прокладочку за 5 гривен и спасти свою сантехнику от пересыхания...А Я дам ему бесплатный совет,намажь прокладочку и сам заодно намажься вазелином,ну или салидолом себе мордочку :D Будешь як нова копейка,которые ты так любишь
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:46

  osafly написав:
  UA написав:У меня есть эффективное опробованное ноу-хау против пересыхания канализации. Продам за 500 долларов.

Дешево...Поховский понторез-долбодятлик купит за штуку бакинских,чтоб сберечь прокладочку за 5 гривен и спасти свою сантехнику от пересыхания...А Я дам ему бесплатный совет,намажь прокладочку и сам заодно намажься вазелином,ну или салидолом себе мордочку :D Будешь як нова копейка,которые ты так любишь

парни подскажите, а где вы прокладочки меняете?
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:50

  Прохожий написав:
  osafly написав:
  UA написав:У меня есть эффективное опробованное ноу-хау против пересыхания канализации. Продам за 500 долларов.

Дешево...Поховский понторез-долбодятлик купит за штуку бакинских,чтоб сберечь прокладочку за 5 гривен и спасти свою сантехнику от пересыхания...А Я дам ему бесплатный совет,намажь прокладочку и сам заодно намажься вазелином,ну или салидолом себе мордочку :D Будешь як нова копейка,которые ты так любишь

парни подскажите, а где вы прокладочки меняете?

они ж написали - в щелке у себя :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:00

  Прохожий написав:
  osafly написав:
  UA написав:У меня есть эффективное опробованное ноу-хау против пересыхания канализации. Продам за 500 долларов.

Дешево...Поховский понторез-долбодятлик купит за штуку бакинских,чтоб сберечь прокладочку за 5 гривен и спасти свою сантехнику от пересыхания...А Я дам ему бесплатный совет,намажь прокладочку и сам заодно намажься вазелином,ну или салидолом себе мордочку :D Будешь як нова копейка,которые ты так любишь

парни подскажите, а где вы прокладочки меняете?


В смесителях бывают резиночки такие на кранах(внутренние) Но как правило,меняется сразу вся внутренность и все,если они начали барахлить...Либо сразу сам смеситель полностью,ибо их как правило хватает на срок жизни самого смесителя.На лейке в душе,тоже есть прокладка...Под мойкой,хрень вся разборная пластиковая,в некоторых местах есть прокладки больших размеров...Тоже усыхают если долго не пользоваться...В ванной,там где слив-есть прокладки...Но это такие мелочи,что о них писать могут только откровенные....Говорящие что сантехнике придут тапки....
osafly
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  #<1 ... 11978119791198011981
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