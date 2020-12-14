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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2024 18:23
UA написав:
Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.
Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.
Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.
С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.
ЯЗ ОШ и что там ещё?
Багато що вирішить ситуація цією зимою
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:24
Хомякоид написав: UA написав:
Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.
Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.
Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.
С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.
ЯЗ ОШ и что там ещё?
Народ что то знает.
А как можно обьяснит рост цені аренді в Киеве ?
Продажная цена вниз, аренда вверх. Так по идее не должно біть.
Будет зимой больно ?
В Київ переважають з Запоріжжя і інших міст
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Додано: Чет 03 жов, 2024 19:21
UA написав:
У меня есть эффективное опробованное ноу-хау против пересыхания канализации. Продам за 500 долларов.
Дешево...Поховский понторез-долбодятлик купит за штуку бакинских,чтоб сберечь прокладочку за 5 гривен и спасти свою сантехнику от пересыхания...А Я дам ему бесплатный совет,намажь прокладочку и сам заодно намажься вазелином,ну или салидолом себе мордочку
Будешь як нова копейка,которые ты так любишь
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Додано: Чет 03 жов, 2024 19:46
osafly написав: UA написав:
У меня есть эффективное опробованное ноу-хау против пересыхания канализации. Продам за 500 долларов.
Дешево...Поховский понторез-долбодятлик купит за штуку бакинских,чтоб сберечь прокладочку за 5 гривен и спасти свою сантехнику от пересыхания...А Я дам ему бесплатный совет,намажь прокладочку и сам заодно намажься вазелином,ну или салидолом себе мордочку
Будешь як нова копейка,которые ты так любишь
парни подскажите, а где вы прокладочки меняете?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 19:50
Прохожий написав: osafly написав: UA написав:
У меня есть эффективное опробованное ноу-хау против пересыхания канализации. Продам за 500 долларов.
Дешево...Поховский понторез-долбодятлик купит за штуку бакинских,чтоб сберечь прокладочку за 5 гривен и спасти свою сантехнику от пересыхания...А Я дам ему бесплатный совет,намажь прокладочку и сам заодно намажься вазелином,ну или салидолом себе мордочку
Будешь як нова копейка,которые ты так любишь
парни подскажите, а где вы прокладочки меняете?
они ж написали - в щелке у себя
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Додано: Чет 03 жов, 2024 20:00
Прохожий написав: osafly написав: UA написав:
У меня есть эффективное опробованное ноу-хау против пересыхания канализации. Продам за 500 долларов.
Дешево...Поховский понторез-долбодятлик купит за штуку бакинских,чтоб сберечь прокладочку за 5 гривен и спасти свою сантехнику от пересыхания...А Я дам ему бесплатный совет,намажь прокладочку и сам заодно намажься вазелином,ну или салидолом себе мордочку
Будешь як нова копейка,которые ты так любишь
парни подскажите, а где вы прокладочки меняете?
В смесителях бывают резиночки такие на кранах(внутренние) Но как правило,меняется сразу вся внутренность и все,если они начали барахлить...Либо сразу сам смеситель полностью,ибо их как правило хватает на срок жизни самого смесителя.На лейке в душе,тоже есть прокладка...Под мойкой,хрень вся разборная пластиковая,в некоторых местах есть прокладки больших размеров...Тоже усыхают если долго не пользоваться...В ванной,там где слив-есть прокладки...Но это такие мелочи,что о них писать могут только откровенные....Говорящие что сантехнике придут тапки....
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Додано: Чет 03 жов, 2024 21:11
Хомякоид написав: 5396669 написав:
Не совсем согласен!
Неделю назад продал кв 89м2 за 140$ (от строителей по переуступке). Покупатель - житель Кипра.
Купил эту квартиру меньше года назад - 08.12.23 за 103$ (тоже переуступка ).
Продавец - житель Израиля. Продал ее мне по цене входа в 2019 году.
А что за комплекс ?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 22:54
Хомякоид написав:
Однако. Двухи в старье уже идут по 40.
Ето в какой год вернулись по ценам ? 2000 ?
в 2019.
в 2000 двухи по 16 были.
на самом деле цены особо не упали, учитывая положение Украины. Мы только оглядываемся на обрыв, но еще крепимся надеждами.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 23:06
Hotab написав:cherchiltank
Якщо все завершиться то і грошей давати не будуть) прийдеться стригти тих хто залишився, з чого ріст?)
Имхую, що коли «завершиться» давати грошей на цивільні потреби будуть ще більше.
Бо:
1. Не треба (треба, але не будуть) давати на військові потреби. А це великий шмат допомоги, який просто згорав у полумʼї війни
2. Принаймні перші роки Європа буде проявляти «доброту» до розваленої країни . Включно з причини, щоб через відкриті кордони не посунули нові натовпи непотрібних біженців (потрібних ясно що прилаштують з радістю).
3. Зʼявились цілі галузі вбиті війною. Можна інвестувати на ринку з низькою конкуренцією.
Бінго! інвестняні, прощення боргів, і вічне утримання бюргерами піраміди ОВДП в одному пості!
Я йшов сюди за позітівом, трошки зняти осінню хандру. Дякую пане! Тепер зайду під Новий Рік.
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