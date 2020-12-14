Додано: Чет 03 жов, 2024 20:00

Прохожий написав: osafly написав: UA написав: У меня есть эффективное опробованное ноу-хау против пересыхания канализации. Продам за 500 долларов. У меня есть эффективное опробованное ноу-хау против пересыхания канализации. Продам за 500 долларов.

Дешево...Поховский понторез-долбодятлик купит за штуку бакинских,чтоб сберечь прокладочку за 5 гривен и спасти свою сантехнику от пересыхания...А Я дам ему бесплатный совет,намажь прокладочку и сам заодно намажься вазелином,ну или салидолом себе мордочку Будешь як нова копейка,которые ты так любишь Дешево...Поховский понторез-долбодятлик купит за штуку бакинских,чтоб сберечь прокладочку за 5 гривен и спасти свою сантехнику от пересыхания...А Я дам ему бесплатный совет,намажь прокладочку и сам заодно намажься вазелином,ну или салидолом себе мордочкуБудешь як нова копейка,которые ты так любишь

парни подскажите, а где вы прокладочки меняете? парни подскажите, а где вы прокладочки меняете?

В смесителях бывают резиночки такие на кранах(внутренние) Но как правило,меняется сразу вся внутренность и все,если они начали барахлить...Либо сразу сам смеситель полностью,ибо их как правило хватает на срок жизни самого смесителя.На лейке в душе,тоже есть прокладка...Под мойкой,хрень вся разборная пластиковая,в некоторых местах есть прокладки больших размеров...Тоже усыхают если долго не пользоваться...В ванной,там где слив-есть прокладки...Но это такие мелочи,что о них писать могут только откровенные....Говорящие что сантехнике придут тапки....