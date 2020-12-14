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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2024 18:23
UA написав:
Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.
Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.
Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.
С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.
ЯЗ ОШ и что там ещё?
Багато що вирішить ситуація цією зимою
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:24
Хомякоид написав: UA написав:
Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.
Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.
Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.
С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.
ЯЗ ОШ и что там ещё?
Народ что то знает.
А как можно обьяснит рост цені аренді в Киеве ?
Продажная цена вниз, аренда вверх. Так по идее не должно біть.
Будет зимой больно ?
В Київ переважають з Запоріжжя і інших міст
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Додано: Чет 03 жов, 2024 21:11
Хомякоид написав: 5396669 написав:
Не совсем согласен!
Неделю назад продал кв 89м2 за 140$ (от строителей по переуступке). Покупатель - житель Кипра.
Купил эту квартиру меньше года назад - 08.12.23 за 103$ (тоже переуступка ).
Продавец - житель Израиля. Продал ее мне по цене входа в 2019 году.
А что за комплекс ?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 22:54
Хомякоид написав:
Однако. Двухи в старье уже идут по 40.
Ето в какой год вернулись по ценам ? 2000 ?
в 2019.
в 2000 двухи по 16 были.
на самом деле цены особо не упали, учитывая положение Украины. Мы только оглядываемся на обрыв, но еще крепимся надеждами.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 23:06
Hotab написав:cherchiltank
Якщо все завершиться то і грошей давати не будуть) прийдеться стригти тих хто залишився, з чого ріст?)
Имхую, що коли «завершиться» давати грошей на цивільні потреби будуть ще більше.
Бо:
1. Не треба (треба, але не будуть) давати на військові потреби. А це великий шмат допомоги, який просто згорав у полумʼї війни
2. Принаймні перші роки Європа буде проявляти «доброту» до розваленої країни . Включно з причини, щоб через відкриті кордони не посунули нові натовпи непотрібних біженців (потрібних ясно що прилаштують з радістю).
3. Зʼявились цілі галузі вбиті війною. Можна інвестувати на ринку з низькою конкуренцією.
Бінго! інвестняні, прощення боргів, і вічне утримання бюргерами піраміди ОВДП в одному пості!
Я йшов сюди за позітівом, трошки зняти осінню хандру. Дякую пане! Тепер зайду під Новий Рік.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:10
UA написав:
Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.
Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.
Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.
С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.
ЯЗ ОШ и что там ещё?
Я думаю, что сейчас еще есть поддержка цен снизу тем, что в нашей стране процветающей демократии и свободной экономики деньги от продажи квартиры деть некуда. У Вас я так понимаю проще - перекинуть в зарубежную недвижку. Но такая возможность есть не только лишь у всех.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:35
striped написав: UA написав:
Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.
Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.
Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.
С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.
ЯЗ ОШ и что там ещё?
Я думаю, что сейчас еще есть поддержка цен снизу тем, что в нашей стране процветающей демократии и свободной экономики деньги от продажи квартиры деть некуда. У Вас я так понимаю проще - перекинуть в зарубежную недвижку. Но такая возможность есть не только лишь у всех.
Диверсификация рисков и ничего личного.
Исход в свободный мир могут организовать не все желающие.
Потому релоканты это отложенное предложение.
Сейчас продают
- военные с целью доложить или влезть в Е оселю и взять лучшее жилье
- наследство
- релоканты в малой их части
Цены падают не из за чрезмерного предложения, а из за низкого спроса.
Востаннє редагувалось UA
в П'ят 04 жов, 2024 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:36
osafly написав:
намажь прокладочку и сам заодно намажься вазелином,ну или салидолом
это професиАНАЛ
бывалый
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:15
до уваги місцевих аналітиків та експертів:
переважна кількість угод в сегменті до 100 - під оренду, яка зараз спокійно дає 10%
по більш дорогим обʼєктам теж є платоспроможний попит, але всі марять дисконтами, рили зараз працюють виключно на зниження, «зараз ринок покупця», «все продається зі знижками 20-40%%» і таке інше
але продавці не дуже на це ведуться, ось тому ринок і такий кволий
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:45
kingkongovets написав:
до уваги місцевих аналітиків та експертів:
переважна кількість угод в сегменті до 100 - під оренду, яка зараз спокійно дає 10%
по більш дорогим обʼєктам теж є платоспроможний попит, але всі марять дисконтами, рили зараз працюють виключно на зниження, «зараз ринок покупця», «все продається зі знижками 20-40%%» і таке інше
але продавці не дуже на це ведуться, ось тому ринок і такий кволий
овномухе эта инфо все равно не поможет
ему лишь бы себе смазать вазилином все - основная задача в жизни
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