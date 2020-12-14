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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:52
kingkongovets написав:
але продавці не дуже на це ведуться, ось тому ринок і такий кволий
Пару бахов и рынок на пару недель оживает. В этот момент продавцы начинают снижать цены. Потом опять вялость.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:58
Игорь Алексеевич написав: kingkongovets написав:
але продавці не дуже на це ведуться, ось тому ринок і такий кволий
Пару бахов и рынок на пару недель оживает. В этот момент продавцы начинают снижать цены. Потом опять вялость.
Не. Бахи никак не влияют
Влияет только одно - ощущение нарастающей безысходности. Всё стало когда? 18 мая.
Вы тут или дряхлые >60 или я не понимаю, почему это не ясно
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:11
Бетон написав: Игорь Алексеевич написав: kingkongovets написав:
але продавці не дуже на це ведуться, ось тому ринок і такий кволий
Пару бахов и рынок на пару недель оживает. В этот момент продавцы начинают снижать цены. Потом опять вялость.
Не. Бахи никак не влияют
Влияет только одно - ощущение нарастающей безысходности. Всё стало когда? 18 мая.
Вы тут или дряхлые >60 или я не понимаю, почему это не ясно
Вы хотите сказать, что типа всё станет?. Тогда у меня ощущение, что вам за 60 и мысли из совка. Сегодн. все войны не означают голод, холод и безвыходность, как это было в войнах при совке. Рынок живёт и будет жить. Иногда вяло, иногда всплески продаж. Народ больше начал смотреть интернет и следить за полит. и финанс. новостями. Да и народ пока ещё передвигается по всему миру. А значит будут продажи с дисконтами, кому нужны срочно деньги и будут цены от потолка, т.к. эти люди выставляют цены на..., а вдруг найдутся идиоты.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:20
Игорь Алексеевич написав: Игорь Алексеевич написав: kingkongovets написав:
але продавці не дуже на це ведуться, ось тому ринок і такий кволий
Пару бахов и рынок на пару недель оживает. В этот момент продавцы начинают снижать цены. Потом опять вялость.
Не. Бахи никак не влияют
Влияет только одно - ощущение нарастающей безысходности. Всё стало когда? 18 мая.
Вы тут или дряхлые >60 или я не понимаю, почему это не ясно
Вы хотите сказать, что типа всё станет?. Тогда у меня ощущение, что вам за 60 и мысли из совка. Сегодн. все войны не означают голод, холод и безвыходность, как это было в войнах при совке. Рынок живёт и будет жить. Иногда вяло, иногда всплески продаж. Народ больше начал смотреть интернет и следить за полит. и финанс. новостями. Да и народ пока ещё передвигается по всему миру. А значит будут продажи с дисконтами, кому нужны срочно деньги и будут цены от потолка, т.к. эти люди выставляют цены на..., а вдруг найдутся идиоты.
мне 40.
я имею в виду, что сами взрывы не влияют на рынок.
у меня две квартиры покупали на следующий день после обстрелов.
вы не из Киева, а унас здесь не было ни одной! ночи без обстрелов и дети идут в школу как ни в чём не бывало. а в пятницу бары ломятся от молодёжи
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