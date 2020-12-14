Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:11

Бетон написав: Игорь Алексеевич написав: kingkongovets написав: але продавці не дуже на це ведуться, ось тому ринок і такий кволий але продавці не дуже на це ведуться, ось тому ринок і такий кволий

Пару бахов и рынок на пару недель оживает. В этот момент продавцы начинают снижать цены. Потом опять вялость. Пару бахов и рынок на пару недель оживает. В этот момент продавцы начинают снижать цены. Потом опять вялость.

Не. Бахи никак не влияют



Влияет только одно - ощущение нарастающей безысходности. Всё стало когда? 18 мая.

Вы тут или дряхлые >60 или я не понимаю, почему это не ясно Не. Бахи никак не влияютВлияет только одно - ощущение нарастающей безысходности. Всё стало когда? 18 мая.Вы тут или дряхлые >60 или я не понимаю, почему это не ясно

Вы хотите сказать, что типа всё станет?. Тогда у меня ощущение, что вам за 60 и мысли из совка. Сегодн. все войны не означают голод, холод и безвыходность, как это было в войнах при совке. Рынок живёт и будет жить. Иногда вяло, иногда всплески продаж. Народ больше начал смотреть интернет и следить за полит. и финанс. новостями. Да и народ пока ещё передвигается по всему миру. А значит будут продажи с дисконтами, кому нужны срочно деньги и будут цены от потолка, т.к. эти люди выставляют цены на..., а вдруг найдутся идиоты.