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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:20
Игорь Алексеевич написав: Игорь Алексеевич написав: kingkongovets написав:
але продавці не дуже на це ведуться, ось тому ринок і такий кволий
Пару бахов и рынок на пару недель оживает. В этот момент продавцы начинают снижать цены. Потом опять вялость.
Не. Бахи никак не влияют
Влияет только одно - ощущение нарастающей безысходности. Всё стало когда? 18 мая.
Вы тут или дряхлые >60 или я не понимаю, почему это не ясно
Вы хотите сказать, что типа всё станет?. Тогда у меня ощущение, что вам за 60 и мысли из совка. Сегодн. все войны не означают голод, холод и безвыходность, как это было в войнах при совке. Рынок живёт и будет жить. Иногда вяло, иногда всплески продаж. Народ больше начал смотреть интернет и следить за полит. и финанс. новостями. Да и народ пока ещё передвигается по всему миру. А значит будут продажи с дисконтами, кому нужны срочно деньги и будут цены от потолка, т.к. эти люди выставляют цены на..., а вдруг найдутся идиоты.
мне 40.
я имею в виду, что сами взрывы не влияют на рынок.
у меня две квартиры покупали на следующий день после обстрелов.
вы не из Киева, а унас здесь не было ни одной! ночи без обстрелов и дети идут в школу как ни в чём не бывало. а в пятницу бары ломятся от молодёжи
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Бетон
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:32
Бетон написав:
я имею в виду, что сами взрывы не влияют на рынок.
После баха по Охмадиту продавцы пару недель были более сговорчивыми и не становились в позу за скидкой. Да и предложений в интернете на продажу в этот период увеличилось. Электричество тоже сделало своё дело на снижение в те дни.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:02
striped написав: UA написав:
Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.
Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.
Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.
С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.
ЯЗ ОШ и что там ещё?
Я думаю, что сейчас еще есть поддержка цен снизу тем, что в нашей стране процветающей демократии и свободной экономики деньги от продажи квартиры деть некуда. У Вас я так понимаю проще - перекинуть в зарубежную недвижку. Но такая возможность есть не только лишь у всех.
А те кто может попутешествовать по миру, и имеют одну-две лишние квартиры в совкохламе в Киеве(не вблищи Липок и Банковой) что могут себе позволить в том месте где нормально по сравнению с Киевом жить(не зажопья под Малагой, село под Щецыном или Калабрия) не влезая в ипотеку на 20 лет и не имея доход(стабильный!!!) уровня начальника(сеньора?) в АйТи?
Грубо говоря что можно купить на 150-200куе в любом большом городе ЕС или США сразу как у нас за нал без акуртовых сказок про зарплату в гугле 400куе в год и ипотеку на пятьдесят лет?
Есть смысл продавать на моменте то, что может генерировать пусть 1 куе в мес(или меньше)?
Конечно поменять 3К в сталинке на Бессарабке(или тем паче 3-4К в Джеке или Тетрисе) на 1К в Урсусе(с новостроем пусть на две) или где подальше в Варшавах это высший пилотаж, и сдаваться пусть они будут за почти одинаковые суммы, но мозгами такое сделать да на пике цен везде...Не всем доступно психологически
Хотя Акурт вон и замками Дартаньянов торгует по сходной цене.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:46
Игорь Алексеевич написав: kingkongovets написав:
але продавці не дуже на це ведуться, ось тому ринок і такий кволий
Пару бахов и рынок на пару недель оживает. В этот момент продавцы начинают снижать цены. Потом опять вялость.
повна маячня
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:16
Олексій Гончаренко
Уряд затвердив перелік обʼєктів, які не можуть підпадати під іпотеку
Серед них:
– приміщення фондів житла, які призначені для тимчасового проживання
– житловий будинок, розташований на земельній ділянці, що не належить до земель житлової та громадської забудови
– дачний або садовий будинок
– будинок або квартира, які є памʼяткою архітектури
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