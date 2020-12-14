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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11980119811198211983>
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:20

  Игорь Алексеевич написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  kingkongovets написав:але продавці не дуже на це ведуться, ось тому ринок і такий кволий
Пару бахов и рынок на пару недель оживает. В этот момент продавцы начинают снижать цены. Потом опять вялость.

Не. Бахи никак не влияют

Влияет только одно - ощущение нарастающей безысходности. Всё стало когда? 18 мая.
Вы тут или дряхлые >60 или я не понимаю, почему это не ясно


Вы хотите сказать, что типа всё станет?. Тогда у меня ощущение, что вам за 60 и мысли из совка. Сегодн. все войны не означают голод, холод и безвыходность, как это было в войнах при совке. Рынок живёт и будет жить. Иногда вяло, иногда всплески продаж. Народ больше начал смотреть интернет и следить за полит. и финанс. новостями. Да и народ пока ещё передвигается по всему миру. А значит будут продажи с дисконтами, кому нужны срочно деньги и будут цены от потолка, т.к. эти люди выставляют цены на..., а вдруг найдутся идиоты.

мне 40.
я имею в виду, что сами взрывы не влияют на рынок.
у меня две квартиры покупали на следующий день после обстрелов.
вы не из Киева, а унас здесь не было ни одной! ночи без обстрелов и дети идут в школу как ни в чём не бывало. а в пятницу бары ломятся от молодёжи
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:я имею в виду, что сами взрывы не влияют на рынок.

После баха по Охмадиту продавцы пару недель были более сговорчивыми и не становились в позу за скидкой. Да и предложений в интернете на продажу в этот период увеличилось. Электричество тоже сделало своё дело на снижение в те дни.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:02

  striped написав:
  UA написав:Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.
Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.
Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.
С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.
ЯЗ ОШ и что там ещё?


Я думаю, что сейчас еще есть поддержка цен снизу тем, что в нашей стране процветающей демократии и свободной экономики деньги от продажи квартиры деть некуда. У Вас я так понимаю проще - перекинуть в зарубежную недвижку. Но такая возможность есть не только лишь у всех.

А те кто может попутешествовать по миру, и имеют одну-две лишние квартиры в совкохламе в Киеве(не вблищи Липок и Банковой) что могут себе позволить в том месте где нормально по сравнению с Киевом жить(не зажопья под Малагой, село под Щецыном или Калабрия) не влезая в ипотеку на 20 лет и не имея доход(стабильный!!!) уровня начальника(сеньора?) в АйТи?
Грубо говоря что можно купить на 150-200куе в любом большом городе ЕС или США сразу как у нас за нал без акуртовых сказок про зарплату в гугле 400куе в год и ипотеку на пятьдесят лет?
Есть смысл продавать на моменте то, что может генерировать пусть 1 куе в мес(или меньше)?
Конечно поменять 3К в сталинке на Бессарабке(или тем паче 3-4К в Джеке или Тетрисе) на 1К в Урсусе(с новостроем пусть на две) или где подальше в Варшавах это высший пилотаж, и сдаваться пусть они будут за почти одинаковые суммы, но мозгами такое сделать да на пике цен везде...Не всем доступно психологически
Хотя Акурт вон и замками Дартаньянов торгует по сходной цене.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:
  kingkongovets написав:але продавці не дуже на це ведуться, ось тому ринок і такий кволий

Пару бахов и рынок на пару недель оживает. В этот момент продавцы начинают снижать цены. Потом опять вялость.
повна маячня
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:16

Олексій Гончаренко
Уряд затвердив перелік обʼєктів, які не можуть підпадати під іпотеку

Серед них: 

– приміщення фондів житла, які призначені для тимчасового проживання
– житловий будинок, розташований на земельній ділянці, що не належить до земель житлової та громадської забудови 
– дачний або садовий будинок
– будинок або квартира, які є памʼяткою архітектури 
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 16:49

https://news.finance.ua/ua/odyn-iz-nayb ... erez-setam

Барабашов надоть брать.
Меньше 10 млн. дол.
Разве для днепропетровского еврея ето деньги ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:21

Хомякоид
Это мертворожденный прожект наглого еврея Сани Крейнина который сбивал деньги даже за стеклопакеты-витрины магазинов с первых арендаторов этой халабуды лет 16 назад, не говоря уже за входные(типа добровольный платёж за то, чтоб тебе сдали это в аренду)
Потом он вроде помер,а проект был реализован за деньги Привата, он естественно отдавал своим кентам мало и редко, а наследники вообще послали госбанк нахер, и здание с конца 22года стоит опечатанным.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:23

  барабашов написав:Хотя Акурт вон и замками Дартаньянов торгует по сходной цене.


Аккурт языком своим помелом торгует...лет 6 уже.Раньше писал вполне дельные и полезные вещи,потом скатилось до копипаста каких то непонятных статей.Его слушать,может лишь сумасшедший."Экзперт" во всех сферах...Везде у него уши,все ему рассказывают жизненные истории и секреты...просто вселенский батько :mrgreen: Просто кладезь инфы.Хорошо хоть прокладки себе не вазилинит,как еще одно ПОХовское чудо в перьях здесь.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кабмін обмежив програму єОсел житлом до 3-х років. Ріст впєрдє?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:59

  Кочевник написав:Кабмін обмежив програму єОсел житлом до 3-х років. Ріст впєрдє?

Все вірно з точки зору бюджету - потрібно або стимулювати будівництво, або, якщо фінансується купівля вже готового у перекупа - хоча б податки по повній отримувати. Погоджено.
airmax78
 
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