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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:02
osafly написав: барабашов написав:
Хотя Акурт вон и замками Дартаньянов торгует по сходной цене.
Аккурт языком своим помелом торгует...лет 6 уже.Раньше писал вполне дельные и полезные вещи,потом скатилось до копипаста каких то непонятных статей.Его слушать,может лишь сумасшедший."Экзперт" во всех сферах...Везде у него уши,все ему рассказывают жизненные истории и секреты...просто вселенский батько
Просто кладезь инфы.Хорошо хоть прокладки себе не вазилинит,как еще одно ПОХовское чудо в перьях здесь.
Акурт скрізь. І скрізь незамінний - всі чекають на його поради та/або схвалення. Людина вийшла на пенсію і у неї безмежна купа вільного часу - все життя.
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