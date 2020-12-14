Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:02

striped написав: UA написав: Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.

Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.

Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.

С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.

ЯЗ ОШ и что там ещё? Уже могу сказать что мои вторые продажи в году (с повышенным налогом, но заниженной ценой) оказались верным решением.Только за последние 3 месяца, реальные цены сделок упали на 10-15 % с тенденцией вниз.Нет устойчивого платежеспособного спроса который бы остановил падение.С учетом инфляции доллара, дно 2017 года можно считать пробитым.ЯЗ ОШ и что там ещё?



Я думаю, что сейчас еще есть поддержка цен снизу тем, что в нашей стране процветающей демократии и свободной экономики деньги от продажи квартиры деть некуда. У Вас я так понимаю проще - перекинуть в зарубежную недвижку. Но такая возможность есть не только лишь у всех. Я думаю, что сейчас еще есть поддержка цен снизу тем, что в нашей стране процветающей демократии и свободной экономики деньги от продажи квартиры деть некуда. У Вас я так понимаю проще - перекинуть в зарубежную недвижку. Но такая возможность есть не только лишь у всех.

А те кто может попутешествовать по миру, и имеют одну-две лишние квартиры в совкохламе в Киеве(не вблищи Липок и Банковой) что могут себе позволить в том месте где нормально по сравнению с Киевом жить(не зажопья под Малагой, село под Щецыном или Калабрия) не влезая в ипотеку на 20 лет и не имея доход(стабильный!!!) уровня начальника(сеньора?) в АйТи?Грубо говоря что можно купить на 150-200куе в любом большом городе ЕС или США сразу как у нас за нал без акуртовых сказок про зарплату в гугле 400куе в год и ипотеку на пятьдесят лет?Есть смысл продавать на моменте то, что может генерировать пусть 1 куе в мес(или меньше)?Конечно поменять 3К в сталинке на Бессарабке(или тем паче 3-4К в Джеке или Тетрисе) на 1К в Урсусе(с новостроем пусть на две) или где подальше в Варшавах это высший пилотаж, и сдаваться пусть они будут за почти одинаковые суммы, но мозгами такое сделать да на пике цен везде...Не всем доступно психологическиХотя Акурт вон и замками Дартаньянов торгует по сходной цене.