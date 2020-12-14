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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:55
Чи є сенс зарз покупати?
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Investor_K
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:13
Investor_K написав:
Чи є сенс зарз покупати?
звичайно!
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:20
Investor_K написав:
Чи є сенс зарз покупати?
Якщо не вимкнули гарячу воду, то сміливо купайте.
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ihorkyiv
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:23
Прохожий написав: Investor_K написав:
Чи є сенс зарз покупати?
звичайно!
Аргументи?
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Investor_K
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:36
барабашов написав:Хомякоид
Это мертворожденный прожект наглого еврея Сани Крейнина который сбивал деньги даже за стеклопакеты-витрины магазинов с первых арендаторов этой халабуды лет 16 назад, не говоря уже за входные(типа добровольный платёж за то, чтоб тебе сдали это в аренду)
Потом он вроде помер,а проект был реализован за деньги Привата, он естественно отдавал своим кентам мало и редко, а наследники вообще послали госбанк нахер, и здание с конца 22года стоит опечатанным.
Как то в вас в Днепре евреи кидают друг друга и в итоге теряют все.
В Виннице в центральном спальнике грося и ко замутили торговій центр и стригут бабло не па децки.
Я там біл в 2019 году. Кажлдій клочок сдан в аренду, ремонтировал часі под лестницей в какой то мини мастерской.
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Хомякоид
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