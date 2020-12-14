Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Хомякоид Это мертворожденный прожект наглого еврея Сани Крейнина который сбивал деньги даже за стеклопакеты-витрины магазинов с первых арендаторов этой халабуды лет 16 назад, не говоря уже за входные(типа добровольный платёж за то, чтоб тебе сдали это в аренду) Потом он вроде помер,а проект был реализован за деньги Привата, он естественно отдавал своим кентам мало и редко, а наследники вообще послали госбанк нахер, и здание с конца 22года стоит опечатанным.
Как то в вас в Днепре евреи кидают друг друга и в итоге теряют все. В Виннице в центральном спальнике грося и ко замутили торговій центр и стригут бабло не па децки. Я там біл в 2019 году. Кажлдій клочок сдан в аренду, ремонтировал часі под лестницей в какой то мини мастерской.
Людині дають кредит під 3% на 30 років якийсь німецький фонд. До 10 жовтня треба визначитись, якщо ні, право выбору передається наступному в черзі. Хтось знає, що за фонд? Це ж рахуйте квартира безкоштовно за рахунок інфляції