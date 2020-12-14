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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11980119811198211983
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:55

Комерційна нерухомість

Чи є сенс зарз покупати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:13

  Investor_K написав:Чи є сенс зарз покупати?

звичайно!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:20

  Investor_K написав:Чи є сенс зарз покупати?

Якщо не вимкнули гарячу воду, то сміливо купайте.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:23

  Прохожий написав:
  Investor_K написав:Чи є сенс зарз покупати?

звичайно!

Аргументи?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:36

  барабашов написав:Хомякоид
Это мертворожденный прожект наглого еврея Сани Крейнина который сбивал деньги даже за стеклопакеты-витрины магазинов с первых арендаторов этой халабуды лет 16 назад, не говоря уже за входные(типа добровольный платёж за то, чтоб тебе сдали это в аренду)
Потом он вроде помер,а проект был реализован за деньги Привата, он естественно отдавал своим кентам мало и редко, а наследники вообще послали госбанк нахер, и здание с конца 22года стоит опечатанным.


Как то в вас в Днепре евреи кидают друг друга и в итоге теряют все.
В Виннице в центральном спальнике грося и ко замутили торговій центр и стригут бабло не па децки.
Я там біл в 2019 году. Кажлдій клочок сдан в аренду, ремонтировал часі под лестницей в какой то мини мастерской.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:01

Бетон
Скільки може коштувати такий ремонт?
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:05

  Hotab написав:Бетон
Скільки може коштувати такий ремонт?
Локацію до уваги не беремо.

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60 куе
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Людині дають кредит під 3% на 30 років якийсь німецький фонд. До 10 жовтня треба визначитись, якщо ні, право выбору передається наступному в черзі.
Хтось знає, що за фонд?
Це ж рахуйте квартира безкоштовно за рахунок інфляції
Бетон
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