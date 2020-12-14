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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11981119821198311984
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 07:51

  Investor_K написав:Чи є сенс зарз покупати?

Так, консерви і йод)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 08:03

  cherchiltank написав:
  Investor_K написав:Чи є сенс зарз покупати?

Так, консерви і йод)


Та і Соскінд каже про ЯО.
А я думав Соскінд жартує.

Насправді зараз у Кийові я б не брав. Можливо б з дисконтом відсотків 40.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 08:12

  Хомякоид написав:
  cherchiltank написав:
  Investor_K написав:Чи є сенс зарз покупати?

Так, консерви і йод)


Та і Соскінд каже про ЯО.
А я думав Соскінд жартує.

Насправді зараз у Кийові я б не брав. Можливо б з дисконтом відсотків 40.

Я б навіть в Мельбурні зараз не брав)
cherchiltank
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Повідомлень: 1503
З нами з: 31.05.20
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