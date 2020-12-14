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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 жов, 2024 07:51
Investor_K написав:
Чи є сенс зарз покупати?
Так, консерви і йод)
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cherchiltank
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Додано: Суб 05 жов, 2024 08:03
cherchiltank написав: Investor_K написав:
Чи є сенс зарз покупати?
Так, консерви і йод)
Та і Соскінд каже про ЯО.
А я думав Соскінд жартує.
Насправді зараз у Кийові я б не брав. Можливо б з дисконтом відсотків 40.
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Хомякоид
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Додано: Суб 05 жов, 2024 08:12
Хомякоид написав: cherchiltank написав: Investor_K написав:
Чи є сенс зарз покупати?
Так, консерви і йод)
Та і Соскінд каже про ЯО.
А я думав Соскінд жартує.
Насправді зараз у Кийові я б не брав. Можливо б з дисконтом відсотків 40.
Я б навіть в Мельбурні зараз не брав)
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cherchiltank
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