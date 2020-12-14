Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прочитав статейку, зачепила фраза:" ціни на ринку нерухомості продовжують шокувати, столична нерухомість не збирається дешевшати". https://bigkyiv.com.ua/za-1-kv-m-u-doro ... deshevomu/ Згадалося дійсно шокуюче минуле - з 2007-го до листопада 2008-го. Ось тоді справді ціни мене як власника квартир і орендодавця приємно шокували. Душу лоскотала надія, що цей пік назавжди. За 1-к хрущ, двері під"їзду якого відкривалися умовно прямо в метро, пропонували негайно готівкою 100 тисяч євро. Ага, зараз. Хто ж вам продаватиме качку, яка несе золоті яйця? ). А нині який же це шок, коли пропонують ті самі 3000 євро за квадрат, тільки у тарянах, тетрісах і джеках. Ех, "все минає, рідна, все минає", "тих вже нема, а ті - далеко".