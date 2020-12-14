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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11981119821198311984
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:45

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:45

  Investor_K написав:Чи є сенс зарз покупати?


Да, в Умані поблизу вулиці Пушкінської.
Там точно далі тільки ріст.

В Києві не впевнений що буде дорожче.
Принаймні до чітких перспектив НАТО то ЄС
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 06 жов, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 17:04

Прочитав статейку, зачепила фраза:" ціни на ринку нерухомості продовжують шокувати, столична нерухомість не збирається дешевшати". https://bigkyiv.com.ua/za-1-kv-m-u-doro ... deshevomu/ Згадалося дійсно шокуюче минуле - з 2007-го до листопада 2008-го. Ось тоді справді ціни мене як власника квартир і орендодавця приємно шокували. Душу лоскотала надія, що цей пік назавжди. За 1-к хрущ, двері під"їзду якого відкривалися умовно прямо в метро, пропонували негайно готівкою 100 тисяч євро. Ага, зараз. Хто ж вам продаватиме качку, яка несе золоті яйця? ). А нині який же це шок, коли пропонують ті самі 3000 євро за квадрат, тільки у тарянах, тетрісах і джеках. Ех, "все минає, рідна, все минає", "тих вже нема, а ті - далеко".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:41

  ihorkyiv написав:Прочитав статейку, зачепила фраза:" ціни на ринку нерухомості продовжують шокувати, столична нерухомість не збирається дешевшати". https://bigkyiv.com.ua/za-1-kv-m-u-doro ... deshevomu/ Згадалося дійсно шокуюче минуле - з 2007-го до листопада 2008-го. Ось тоді справді ціни мене як власника квартир і орендодавця приємно шокували. Душу лоскотала надія, що цей пік назавжди. За 1-к хрущ, двері під"їзду якого відкривалися умовно прямо в метро, пропонували негайно готівкою 100 тисяч євро. Ага, зараз. Хто ж вам продаватиме качку, яка несе золоті яйця? ). А нині який же це шок, коли пропонують ті самі 3000 євро за квадрат, тільки у тарянах, тетрісах і джеках. Ех, "все минає, рідна, все минає", "тих вже нема, а ті - далеко".


А скільки оренда була такого щастячка в 2007-2008 ?
Євро 500 платили ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 21:07

  Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:Прочитав статейку, зачепила фраза:" ціни на ринку нерухомості продовжують шокувати, столична нерухомість не збирається дешевшати". https://bigkyiv.com.ua/za-1-kv-m-u-doro ... deshevomu/ Згадалося дійсно шокуюче минуле - з 2007-го до листопада 2008-го. Ось тоді справді ціни мене як власника квартир і орендодавця приємно шокували. Душу лоскотала надія, що цей пік назавжди. За 1-к хрущ, двері під"їзду якого відкривалися умовно прямо в метро, пропонували негайно готівкою 100 тисяч євро. Ага, зараз. Хто ж вам продаватиме качку, яка несе золоті яйця? ). А нині який же це шок, коли пропонують ті самі 3000 євро за квадрат, тільки у тарянах, тетрісах і джеках. Ех, "все минає, рідна, все минає", "тих вже нема, а ті - далеко".


А скільки оренда була такого щастячка в 2007-2008 ?
Євро 500 платили ?

З вересня 2007р. до липня 2008р. - 700 дол., а з серпня 2008р. до листопада (до кризи у США) - 1050 дол. З 2009 до весни 2014 - 500-610 дол. З літа 2007 року на ринку оренди 1-к квартир був величезний дефіцит. Це ж стосується і продажу. Знайомі продали хрущ на бульварі Миколи Міхновського (Дружби народів) 4000 дол. за квадрат. Золоті часи були.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 21:15

  ihorkyiv написав:. З 2009 до весни 2014 - 500-610 дол
650 долл я в 2010 арендовал однушку на венике с ремонтом/мебелью 2000х. Всё что ниже шли гостинки или "ремонт от покойной бабушки". В нормальных районах ценник был от 800уе а в крутых жк от 1000уе. Но и зарплаты были норм, приятель устроился программистом 1с в санахант со стартом 3куе потом подняли до 4,5куе. То есть снимать 2к в новостроях на похе было вполне по карману. Даже на такси с ресторанами оставалось.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 21:27

  Wirująświatła написав:
  ihorkyiv написав:. З 2009 до весни 2014 - 500-610 дол
650 долл я в 2010 арендовал однушку на венике с ремонтом/мебелью 2000х. Всё что ниже шли гостинки или "ремонт от покойной бабушки". В нормальных районах ценник был от 800уе а в крутых жк от 1000уе. Но и зарплаты были норм, приятель устроился программистом 1с в санахант со стартом 3куе потом подняли до 4,5куе. То есть снимать 2к в новостроях на похе было вполне по карману. Даже на такси с ресторанами оставалось.

У 2008р. здавав 1к з ремонтом від будівельників зі старими меблями на Осокорках касирці з Великої кишені за 750 дол. Так, зарплати були жирні.
ihorkyiv
 
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