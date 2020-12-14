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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11982119831198411985
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 01:00

  kingkongovets написав:Зображення

Новий індикатор коли в Україні знов все буде "збс": добудова свічки "Фундуклеєвського".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 01:20

airmax78

высотки универа Богомольца и наконец скай тауэра около загса
smdtranz
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