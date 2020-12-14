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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11982119831198411985
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 01:00

  kingkongovets написав:Зображення

Новий індикатор коли в Україні знов все буде "збс": добудова свічки "Фундуклеєвського".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 01:20

airmax78

высотки универа Богомольца и наконец скай тауэра около загса
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 08:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кажуть, що ціни пішли вниз
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 08:51

  Investor_K написав:Кажуть, що ціни пішли вниз

выйдет франт - спросим
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 08:53

  Investor_K написав:Кажуть, що ціни пішли вниз

Так, певне зниження цін є: на пляжні парасольки, ласти і крем для засмаги. Особисто це чув від торговок на Лук"янівському ринку. Дуже раділи.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:47

  Wirująświatła написав:
  ihorkyiv написав:. З 2009 до весни 2014 - 500-610 дол
650 долл я в 2010 арендовал однушку на венике с ремонтом/мебелью 2000х. Всё что ниже шли гостинки или "ремонт от покойной бабушки". В нормальных районах ценник был от 800уе а в крутых жк от 1000уе. Но и зарплаты были норм, приятель устроился программистом 1с в санахант со стартом 3куе потом подняли до 4,5куе. То есть снимать 2к в новостроях на похе было вполне по карману. Даже на такси с ресторанами оставалось.

Алігарх. В 2010 орендував якщо не ліжко-місце в столиці за $80..100 то в Ірпені цілу кімнату за ті ж гроші і міг мріяти хіба про ірпенятьский підвал. Оце були часи.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:54

  ihorkyiv написав:
  Wirująświatła написав:
  ihorkyiv написав:. З 2009 до весни 2014 - 500-610 дол
650 долл я в 2010 арендовал однушку на венике с ремонтом/мебелью 2000х. Всё что ниже шли гостинки или "ремонт от покойной бабушки". В нормальных районах ценник был от 800уе а в крутых жк от 1000уе. Но и зарплаты были норм, приятель устроился программистом 1с в санахант со стартом 3куе потом подняли до 4,5куе. То есть снимать 2к в новостроях на похе было вполне по карману. Даже на такси с ресторанами оставалось.

У 2008р. здавав 1к з ремонтом від будівельників зі старими меблями на Осокорках касирці з Великої кишені за 750 дол. Так, зарплати були жирні.


Щось не вяжеться. Може там декілька чоловік жило ?
Ну не заробляли звичайні касири по 1000 дол. ніколи в Україні.
От Флайман ліжко знімав за 100 дол.
А міг би піти в касири. :lol:
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 07 жов, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  ihorkyiv написав:. З 2009 до весни 2014 - 500-610 дол
650 долл я в 2010 арендовал однушку на венике с ремонтом/мебелью 2000х. Всё что ниже шли гостинки или "ремонт от покойной бабушки". В нормальных районах ценник был от 800уе а в крутых жк от 1000уе. Но и зарплаты были норм, приятель устроился программистом 1с в санахант со стартом 3куе потом подняли до 4,5куе. То есть снимать 2к в новостроях на похе было вполне по карману. Даже на такси с ресторанами оставалось.

Алігарх. В 2010 орендував якщо не ліжко-місце в столиці за $80..100 то в Ірпені цілу кімнату за ті ж гроші і міг мріяти хіба про ірпенятьский підвал. Оце були часи.
Та старожили форуму пам'ятають про кімнату з холодильником і спроби зваблення дочки хазяйки.
Звісно, з тих часів наш хлопчик виріс, набрав жирку і капіталу і тепер у нього власні кімнати з холодильником, навіть кілька!
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  ihorkyiv написав:
  Wirująświatła написав:
  ihorkyiv написав:. З 2009 до весни 2014 - 500-610 дол
650 долл я в 2010 арендовал однушку на венике с ремонтом/мебелью 2000х. Всё что ниже шли гостинки или "ремонт от покойной бабушки". В нормальных районах ценник был от 800уе а в крутых жк от 1000уе. Но и зарплаты были норм, приятель устроился программистом 1с в санахант со стартом 3куе потом подняли до 4,5куе. То есть снимать 2к в новостроях на похе было вполне по карману. Даже на такси с ресторанами оставалось.

У 2008р. здавав 1к з ремонтом від будівельників зі старими меблями на Осокорках касирці з Великої кишені за 750 дол. Так, зарплати були жирні.


після «корекції» в 2008-2009 ціни трохи припали і при янику і ригівській стабільності стояли десь на одному рівні

однокімнатний бабушатник в спальнику був по 3000-3500 грн, щось покраще і поближче до метро вже 4000-4500, долар був по 8, за 500$ можна було зняти однушку більш-менш придатну для існування

вєталь в дупі вєніка переплачував десь 250$ та ще й отримав від цього психологічну травму та негативний досвід про життя в Києві)
kingkongovets
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