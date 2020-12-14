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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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airmax78
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Додано: Пон 07 жов, 2024 01:20
airmax78
высотки универа Богомольца и наконец скай тауэра около загса
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Додано: Пон 07 жов, 2024 08:08
Кажуть, що ціни пішли вниз
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Investor_K
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Додано: Пон 07 жов, 2024 08:51
Investor_K написав:
Кажуть, що ціни пішли вниз
выйдет франт - спросим
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Wirująświatła
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Додано: Пон 07 жов, 2024 08:53
Investor_K написав:
Кажуть, що ціни пішли вниз
Так, певне зниження цін є: на пляжні парасольки, ласти і крем для засмаги. Особисто це чув від торговок на Лук"янівському ринку. Дуже раділи.
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ihorkyiv
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:47
Wirująświatła написав: ihorkyiv написав:
. З 2009 до весни 2014 - 500-610 дол
650 долл я в 2010 арендовал однушку на венике с ремонтом/мебелью 2000х. Всё что ниже шли гостинки или "ремонт от покойной бабушки". В нормальных районах ценник был от 800уе а в крутых жк от 1000уе. Но и зарплаты были норм, приятель устроился программистом 1с в санахант со стартом 3куе потом подняли до 4,5куе. То есть снимать 2к в новостроях на похе было вполне по карману. Даже на такси с ресторанами оставалось.
Алігарх. В 2010 орендував якщо не ліжко-місце в столиці за $80..100 то в Ірпені цілу кімнату за ті ж гроші і міг мріяти хіба про ірпенятьский підвал. Оце були часи.
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flyman
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:54
ihorkyiv написав: Wirująświatła написав: ihorkyiv написав:
. З 2009 до весни 2014 - 500-610 дол
650 долл я в 2010 арендовал однушку на венике с ремонтом/мебелью 2000х. Всё что ниже шли гостинки или "ремонт от покойной бабушки". В нормальных районах ценник был от 800уе а в крутых жк от 1000уе. Но и зарплаты были норм, приятель устроился программистом 1с в санахант со стартом 3куе потом подняли до 4,5куе. То есть снимать 2к в новостроях на похе было вполне по карману. Даже на такси с ресторанами оставалось.
У 2008р. здавав 1к з ремонтом від будівельників зі старими меблями на Осокорках касирці з Великої кишені за 750 дол. Так, зарплати були жирні.
Щось не вяжеться. Може там декілька чоловік жило ?
Ну не заробляли звичайні касири по 1000 дол. ніколи в Україні.
От Флайман ліжко знімав за 100 дол.
А міг би піти в касири.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Пон 07 жов, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:54
flyman написав: Wirująświatła написав: ihorkyiv написав:
. З 2009 до весни 2014 - 500-610 дол
650 долл я в 2010 арендовал однушку на венике с ремонтом/мебелью 2000х. Всё что ниже шли гостинки или "ремонт от покойной бабушки". В нормальных районах ценник был от 800уе а в крутых жк от 1000уе. Но и зарплаты были норм, приятель устроился программистом 1с в санахант со стартом 3куе потом подняли до 4,5куе. То есть снимать 2к в новостроях на похе было вполне по карману. Даже на такси с ресторанами оставалось.
Алігарх. В 2010 орендував якщо не ліжко-місце в столиці за $80..100 то в Ірпені цілу кімнату за ті ж гроші і міг мріяти хіба про ірпенятьский підвал. Оце були часи.
Та старожили форуму пам'ятають про кімнату з холодильником і спроби зваблення дочки хазяйки.
Звісно, з тих часів наш хлопчик виріс, набрав жирку і капіталу і тепер у нього власні кімнати з холодильником, навіть кілька!
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Faceless
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:10
ihorkyiv написав: Wirująświatła написав: ihorkyiv написав:
. З 2009 до весни 2014 - 500-610 дол
650 долл я в 2010 арендовал однушку на венике с ремонтом/мебелью 2000х. Всё что ниже шли гостинки или "ремонт от покойной бабушки". В нормальных районах ценник был от 800уе а в крутых жк от 1000уе. Но и зарплаты были норм, приятель устроился программистом 1с в санахант со стартом 3куе потом подняли до 4,5куе. То есть снимать 2к в новостроях на похе было вполне по карману. Даже на такси с ресторанами оставалось.
У 2008р. здавав 1к з ремонтом від будівельників зі старими меблями на Осокорках касирці з Великої кишені за 750 дол. Так, зарплати були жирні.
після «корекції» в 2008-2009 ціни трохи припали і при янику і ригівській стабільності стояли десь на одному рівні
однокімнатний бабушатник в спальнику був по 3000-3500 грн, щось покраще і поближче до метро вже 4000-4500, долар був по 8, за 500$ можна було зняти однушку більш-менш придатну для існування
вєталь в дупі вєніка переплачував десь 250$ та ще й отримав від цього психологічну травму та негативний досвід про життя в Києві)
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