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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2024 10:31
kingkongovets написав:
після «корекції» в 2008-2009 ціни трохи припали і в/після 2010, при янику і ригівській стабільності стояли десь на одному рівні
однокімнатний бабушатник в спальнику був по 3000-3500 грн, щось покраще і поближче до метро вже 4000-4500, долар був по 8, за 500$ можна було зняти однушку більш-менш придатну для існування
вєталь в дупі вєніка переплачував десь 250$, та ще й отримав від цього психологічну травму і негативний досвід про життя в Києві)
Згоден про Вєталя.
Я знімав на Веніку на Межевій за 2200 грн. бабушатнік.
Але техніка вся була сучасна.
До речі здавалось що в Києві в 2009-2010 роках було менше людей ніж потім після 2011 року.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:32
Faceless написав: flyman написав: Wirująświatła написав:
Алігарх. В 2010 орендував якщо не ліжко-місце в столиці за $80..100 то в Ірпені цілу кімнату за ті ж гроші і міг мріяти хіба про ірпенятьский підвал. Оце були часи.
Та старожили форуму пам'ятають про кімнату з холодильником і спроби зваблення дочки хазяйки.
Звісно, з тих часів наш хлопчик виріс, набрав жирку і капіталу і тепер у нього власні кімнати з холодильником, навіть кілька!
на рахунок "звабити дочку хазяйки панельки ПОХа", це еротичні фантазії форумних імпотентів
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:38
ihorkyiv написав:Хомякоид
Що у вас не сходиться? Сплачувала 3600 грн х $4.8 = $750. При підписання договору запитав ким працює. Відповіла, що - касиркою у Кишені на Позняках, дохід стабільний, проблем з оплатою не буде, чим моє серце заспокоїла.
Можливо ще чоловік був.
Я просто платив за житло тоді 2200 грн. і отримував явно більше ніж касир.
3600 було дофіга для мене.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:54
Хомякоид написав: ihorkyiv написав:Хомякоид
Що у вас не сходиться? Сплачувала 3600 грн х $4.8 = $750. При підписання договору запитав ким працює. Відповіла, що - касиркою у Кишені на Позняках, дохід стабільний, проблем з оплатою не буде, чим моє серце заспокоїла.
Можливо ще чоловік був.
Я просто платив за житло тоді 2200 грн. і отримував явно більше ніж касир.
3600 було дофіга для мене.
Гарненька, гості до неї заходили, але мешкала сама. Консьєржки мені про все доповідали й досі доповідають. Хтось її "танцював", поза сумнівом, але то не моя справа. Бізнес - понад усе!!! )
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:58
flyman написав: Faceless написав:
flyman написав:Алігарх. В 2010 орендував якщо не ліжко-місце в столиці за $80..100 то в Ірпені цілу кімнату за ті ж гроші і міг мріяти хіба про ірпенятьский підвал. Оце були часи.
Та старожили форуму пам'ятають про кімнату з холодильником і спроби зваблення дочки хазяйки.
Звісно, з тих часів наш хлопчик виріс, набрав жирку і капіталу і тепер у нього власні кімнати з холодильником, навіть кілька!
на рахунок "звабити дочку хазяйки панельки ПОХа", це еротичні фантазії форумних імпотентів
Все одно це зберіглося в історії і вже не викинеш
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:02
kingkongovets написав:
вєталь в дупі вєніка переплачував десь 250$, та ще й отримав від цього психологічну травму і негативний досвід про життя в Києві)
ахаха спец по псих.травмам нашёлся) брат близнец хотаба, его тоже тянет то в юриспонденцию, то в сексологию. Оба ни разу не травмированные)
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:04
Хомякоид написав: До речі здавалось що в Києві в 2009-2010 роках було менше людей ніж потім після 2011 року.
лише в 2008му в київському метро мусили працювати «трамбувачі» - працівники депо, яких залучали до такої работи зокрема на станціях Дарниця, та Лівобережна
але «після 2011» на околицях Києва і в найближчих передмістях було набудовано стільки мільйонів метрів бюджетних говнобудів, шо шалена потреба амбітних понаїхів в бабушатниках на дальніх масивах дуже суттєво знизилася
і ще раз вкотре хочу підкреслити - практично всі київські проблеми полягають в перенаселеності і великій кількісті щоденних мігрантів, тобто як би понаїхи на це не рефлексували, але проблеми, на які вони гучніше усіх бідкаються (бо найбільше від них потерпають) створюють вони самі, тому що практично всі вони роблять одні й ті ж помилки - обирають житло не за локацією, а за ремонтом і маркетинговими фішками забудовників, сподіваючись, що іх умовний ланос/бляха/биток вирішить в Києві усі їх логістичні проблеми так, як до того в рідному умовному Конотопі
і потім починаються оці всі дикі приколи з холіварами за парковку у дворі, затори при виїзді з двору на півгодини, сотні годин в заторах на мостах, постійні скарги на те що їм не вистачає зручної і безкоштовної парковки там де їм треба паркуватись і т д
бо Київ, бачте, погано підготувався до прийому усіх цих коронованих осіб бггг
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:33
kingkongovets написав:
Хомякоид написав: До речі здавалось що в Києві в 2009-2010 роках було менше людей ніж потім після 2011 року.
лише в 2008му в київському метро мусили працювати «трамбувачі» - працівники депо, яких залучали до такої работи зокрема на станціях Дарниця, та Лівобережна
але «після 2011» на околицях Києва і в найближчих передмістях було набудовано стільки мільйонів метрів бюджетних говнобудів, шо шалена потреба амбітних понаїхів в бабушатниках на дальніх масивах дуже суттєво знизилася
і ще раз вкотре хочу підкреслити - практично всі київські проблеми полягають в перенаселеності і великій кількісті щоденних мігрантів, тобто як би понаїхи на це не рефлексували, але проблеми, на які вони гучніше усіх бідкаються (бо найбільше від них потерпають) створюють вони самі, тому що практично всі вони роблять одні й ті ж помилки - обирають житло не за локацією, а за ремонтом і маркетинговими фішками забудовників, сподіваючись, що іх умовний ланос/бляха/биток вирішить в Києві усі їх логістичні проблеми так, як до того в рідному умовному Конотопі
і потім починаються оці всі дикі приколи з холіварами за парковку у дворі, затори при виїзді з двору на півгодини, сотні годин в заторах на мостах і т д
бо Києв, бачте, погано підготувався до прийому усіх цих коронованих осіб бггг
В Німеччині проблем немає від слова зовсім щоб дотягнути метро за місто кілометрів за 10-20 щоб розгрузити дороги та покращити логістику для тих хто проживає в агломерації.
Це я там де сам бачив в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Нюрнберзі.
В Україні кинути гілку швидкісного трамваю щоб зєднати кінцеві станції метро з Ірпенем, Бориспілем, Броварами, Васильковим, Вишгородом це для влади непідомна задача. Прибрати з доріг корчі та розгрузити вбиті маршрутки це як завжди не на часі.
Ну тоді люди будуть розбігатись з країни як це постійно відбувається з часу зняття залізної завіси.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:39
Хомякоид написав: kingkongovets написав:
Хомякоид написав: До речі здавалось що в Києві в 2009-2010 роках було менше людей ніж потім після 2011 року.
лише в 2008му в київському метро мусили працювати «трамбувачі» - працівники депо, яких залучали до такої работи зокрема на станціях Дарниця, та Лівобережна
але «після 2011» на околицях Києва і в найближчих передмістях було набудовано стільки мільйонів метрів бюджетних говнобудів, шо шалена потреба амбітних понаїхів в бабушатниках на дальніх масивах дуже суттєво знизилася
і ще раз вкотре хочу підкреслити - практично всі київські проблеми полягають в перенаселеності і великій кількісті щоденних мігрантів, тобто як би понаїхи на це не рефлексували, але проблеми, на які вони гучніше усіх бідкаються (бо найбільше від них потерпають) створюють вони самі, тому що практично всі вони роблять одні й ті ж помилки - обирають житло не за локацією, а за ремонтом і маркетинговими фішками забудовників, сподіваючись, що іх умовний ланос/бляха/биток вирішить в Києві усі їх логістичні проблеми так, як до того в рідному умовному Конотопі
і потім починаються оці всі дикі приколи з холіварами за парковку у дворі, затори при виїзді з двору на півгодини, сотні годин в заторах на мостах і т д
бо Києв, бачте, погано підготувався до прийому усіх цих коронованих осіб бггг
В Німеччині проблем немає від слова зовсім щоб дотягнути метро за місто кілометрів за 10-20 щоб розгрузити дороги та покращити логістику для тих хто проживає в агломерації.
Це я там де сам бачив в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Нюрнберзі.
В Україні кинути гілку швидкісного трамваю щоб зєднати кінцеві станції метро з Ірпенем, Бориспілем, Броварами, Васильковим, Вишгородом це для влади непідомна задача. Прибрати з доріг корчі та розгрузити вбиті маршрутки це як завжди не на часі.
Ну тоді люди будуть розбігатись з країни як це постійно відбуваєится з часу зняття залізної завіси.
для неуків доробити те, що вже багато років назад почато - непід'ємна задача.
вони навіть красти не можуть домовитись
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