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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11984119851198611987
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:40

Також думаю, що незважаючи на підкріплення зі сходу в останні роки, у 2008 році (до осені) був пік по населенню та відповідно кржн за всю історію міста. І можливо його вже не вдасться повторити у цьому сторіччі.
Якраз жив у ті часи на Лівобережці, добре пам'ятаю тих "піхуїв". Поїзди приїздили вже повністю забиті, при відкритті дверей сила стиснення натовпу "випльовувала" ще 2-3 людей з попередніх станцій, які даремно намагалися потрапити назад у вагон. А ще ж були ми)
Піхуї діяли наступним чином - синхронно розганяли натовп і в такт на швидкості впихували у вагон. Самій людині не було шансів зайти, лише якщо позаду тебе пронесли потоком інші. Але якщо це втиснення відбулось занадто рано до закриття дверей, то зворотній розжим пружини виштовхував тебе назад
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав: В Німеччині проблем немає від слова зовсім щоб дотягнути метро за місто кілометрів за 10-20 щоб розгрузити дороги та покращити логістику для тих хто проживає в агломерації.
Це я там де сам бачив в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Нюрнберзі.

В Україні кинути гілку швидкісного трамваю щоб зєднати кінцеві станції метро з Ірпенем, Бориспілем, Броварами, Васильковим, Вишгородом це для влади непідомна задача. Прибрати з доріг корчі та розгрузити вбиті маршрутки це як завжди не на часі.

Ну тоді люди будуть розбігатись з країни як це постійно відбуваєится з часу зняття залізної завіси.
в Німеччині купити власне житло та ще й в столиці або навіть в її передмісті за декілька років наполегливої праці - практично непідйомна задача для громадянина, вже не кажучі про понаїха

так само як і перейти з касти робочих мурах в касту яппі

про власний бізнес взагалі мовчу бгг

не неси маячні
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:13

  kingkongovets написав:
Хомякоид написав: В Німеччині проблем немає від слова зовсім щоб дотягнути метро за місто кілометрів за 10-20 щоб розгрузити дороги та покращити логістику для тих хто проживає в агломерації.
Це я там де сам бачив в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Нюрнберзі.

В Україні кинути гілку швидкісного трамваю щоб зєднати кінцеві станції метро з Ірпенем, Бориспілем, Броварами, Васильковим, Вишгородом це для влади непідомна задача. Прибрати з доріг корчі та розгрузити вбиті маршрутки це як завжди не на часі.

Ну тоді люди будуть розбігатись з країни як це постійно відбуваєится з часу зняття залізної завіси.
в Німеччині купити власне житло та ще й в столиці або навіть в її передмісті за декілька років наполегливої праці - практично непідйомна задача для громадянина, вже не кажучі про понаїха

так само як взагалі перейти з касти робочих мурах в касту яппі

не неси маячні


Я про транспорт він про квартири. :lol:
Ось квартира двуха в місті Лейпціг.
https://www.immobilienscout24.de/expose ... IR_OFFER#/
83 тис. євро. Двуха з ремонтом.

Практично непідйомна задача придбати. :lol:
Це ще я приводжу в сусідніх містах від Лейпгігу, де прайс набагато нижчий.
Кінг як часто трапляється несе несенітниці.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:
Хомякоид написав: В Німеччині проблем немає від слова зовсім щоб дотягнути метро за місто кілометрів за 10-20 щоб розгрузити дороги та покращити логістику для тих хто проживає в агломерації.
Це я там де сам бачив в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Нюрнберзі.

В Україні кинути гілку швидкісного трамваю щоб зєднати кінцеві станції метро з Ірпенем, Бориспілем, Броварами, Васильковим, Вишгородом це для влади непідомна задача. Прибрати з доріг корчі та розгрузити вбиті маршрутки це як завжди не на часі.

Ну тоді люди будуть розбігатись з країни як це постійно відбуваєится з часу зняття залізної завіси.
в Німеччині купити власне житло та ще й в столиці або навіть в її передмісті за декілька років наполегливої праці - практично непідйомна задача для громадянина, вже не кажучі про понаїха

так само як взагалі перейти з касти робочих мурах в касту яппі

не неси маячні


Я про транспорт він про квартири. :lol:
Ось квартира двуха в місті Лейпціг.
https://www.immobilienscout24.de/expose ... IR_OFFER#/
83 тис. євро. Двуха з ремонтом.

Практично непідйомна задача придбати. :lol:
Це ще я приводжу в сусідніх містах від Лейпгігу, де прайс набагато нижчий.
Кінг як часто трапляється несе несенітниці.

О, хрущі на самих задвірках ляйпцигу рекламують, дожилися
Faceless
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