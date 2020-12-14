RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11983119841198511986
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:31

Я знімав на Веніку на Межевій за 2200 грн. бабушатнік.
Але техніка вся була сучасна.
До речі здавалось що в Києві в 2009-2010 роках було менше людей ніж потім після 2011 року.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2382
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2920 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:32

  Faceless написав:
flyman написав:
  Wirująświatła написав:Алігарх. В 2010 орендував якщо не ліжко-місце в столиці за $80..100 то в Ірпені цілу кімнату за ті ж гроші і міг мріяти хіба про ірпенятьский підвал. Оце були часи.
Та старожили форуму пам'ятають про кімнату з холодильником і спроби зваблення дочки хазяйки.
Звісно, з тих часів наш хлопчик виріс, набрав жирку і капіталу і тепер у нього власні кімнати з холодильником, навіть кілька!

на рахунок "звабити дочку хазяйки панельки ПОХа", це еротичні фантазії форумних імпотентів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36691
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:38

  ihorkyiv написав:Хомякоид Що у вас не сходиться? Сплачувала 3600 грн х $4.8 = $750. При підписання договору запитав ким працює. Відповіла, що - касиркою у Кишені на Позняках, дохід стабільний, проблем з оплатою не буде, чим моє серце заспокоїла.


Можливо ще чоловік був.
Я просто платив за житло тоді 2200 грн. і отримував явно більше ніж касир.
3600 було дофіга для мене.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2382
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2920 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:54

  Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:Хомякоид Що у вас не сходиться? Сплачувала 3600 грн х $4.8 = $750. При підписання договору запитав ким працює. Відповіла, що - касиркою у Кишені на Позняках, дохід стабільний, проблем з оплатою не буде, чим моє серце заспокоїла.


Можливо ще чоловік був.
Я просто платив за житло тоді 2200 грн. і отримував явно більше ніж касир.
3600 було дофіга для мене.

Гарненька, гості до неї заходили, але мешкала сама. Консьєржки мені про все доповідали й досі доповідають. Хтось її "танцював", поза сумнівом, але то не моя справа. Бізнес - понад усе!!! )
ihorkyiv
 
Повідомлень: 866
З нами з: 01.05.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:Алігарх. В 2010 орендував якщо не ліжко-місце в столиці за $80..100 то в Ірпені цілу кімнату за ті ж гроші і міг мріяти хіба про ірпенятьский підвал. Оце були часи.
Та старожили форуму пам'ятають про кімнату з холодильником і спроби зваблення дочки хазяйки.
Звісно, з тих часів наш хлопчик виріс, набрав жирку і капіталу і тепер у нього власні кімнати з холодильником, навіть кілька!

на рахунок "звабити дочку хазяйки панельки ПОХа", це еротичні фантазії форумних імпотентів
Все одно це зберіглося в історії і вже не викинеш
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35359
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1456 раз.
Подякували: 8039 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:00

Всем добрый день, все таки хотел бы услышать ваше мнение, товарищи форумчани. :-)
mmmkiev4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 29.09.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:04

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав: До речі здавалось що в Києві в 2009-2010 роках було менше людей ніж потім після 2011 року.


лише в 2008му в київському метро мусили працювати «трамбувачі» - працівники депо, яких залучали до такої работи зокрема на станціях Дарниця, та Лівобережна

але «після 2011» на околицях Києва і в найближчих передмістях було набудовано стільки мільйонів метрів бюджетних говнобудів, шо шалена потреба амбітних понаїхів в бабушатниках на дальніх масивах дуже суттєво знизилася

і ще раз вкотре хочу підкреслити - практично всі київські проблеми полягають в перенаселеності і великій кількісті щоденних мігрантів, тобто як би понаїхи на це не рефлексували, але проблеми, на які вони гучніше усіх бідкаються (бо найбільше від них потерпають) створюють вони самі, тому що практично всі вони роблять одні й ті ж помилки - обирають житло не за локацією, а за ремонтом і маркетинговими фішками забудовників, сподіваючись, що іх умовний ланос/бляха/биток вирішить в Києві усі їх логістичні проблеми так, як до того в рідному умовному Конотопі

і потім починаються оці всі дикі приколи з холіварами за парковку у дворі, затори при виїзді з двору на півгодини, сотні годин в заторах на мостах, постійні скарги на те що їм не вистачає зручної і безкоштовної парковки там де їм треба паркуватись і т д

бо Київ, бачте, погано підготувався до прийому усіх цих коронованих осіб бггг
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11315
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:40

Також думаю, що незважаючи на підкріплення зі сходу в останні роки, у 2008 році (до осені) був пік по населенню та відповідно кржн за всю історію міста. І можливо його вже не вдасться повторити у цьому сторіччі.
Якраз жив у ті часи на Лівобережці, добре пам'ятаю тих "піхуїв". Поїзди приїздили вже повністю забиті, при відкритті дверей сила стиснення натовпу "випльовувала" ще 2-3 людей з попередніх станцій, які даремно намагалися потрапити назад у вагон. А ще ж були ми)
Піхуї діяли наступним чином - синхронно розганяли натовп і в такт на швидкості впихували у вагон. Самій людині не було шансів зайти, лише якщо позаду тебе пронесли потоком інші. Але якщо це втиснення відбулось занадто рано до закриття дверей, то зворотній розжим пружини виштовхував тебе назад
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 01.06.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:58

  mmmkiev4 написав:Всем добрый день, все таки хотел бы услышать ваше мнение, товарищи форумчани. :-)

Тут таваріщей немає. З 24.02.2022 ми їх вербально розстріляли або вони від гріха перевзулися з паралельним перефарбуванням. У цьому Клубі - винятково шановне панство. Залиште свої брудні комуняцькі чоботи за порогом і заходьте. Недолугі питання залиште поряд з чоботами.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 866
З нами з: 01.05.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11983119841198511986
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2494, 2495, 2496
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24959 16693283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2024 01:12
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5473257
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56266
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2466)
07.10.2024 14:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.