Я знімав на Веніку на Межевій за 2200 грн. бабушатнік.
Але техніка вся була сучасна.
До речі здавалось що в Києві в 2009-2010 роках було менше людей ніж потім після 2011 року.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:31
Я знімав на Веніку на Межевій за 2200 грн. бабушатнік.
Але техніка вся була сучасна.
До речі здавалось що в Києві в 2009-2010 роках було менше людей ніж потім після 2011 року.
Додано: Пон 07 жов, 2024 10:32
на рахунок "звабити дочку хазяйки панельки ПОХа", це еротичні фантазії форумних імпотентів
Додано: Пон 07 жов, 2024 10:38
Можливо ще чоловік був.
Я просто платив за житло тоді 2200 грн. і отримував явно більше ніж касир.
3600 було дофіга для мене.
Додано: Пон 07 жов, 2024 10:54
Гарненька, гості до неї заходили, але мешкала сама. Консьєржки мені про все доповідали й досі доповідають. Хтось її "танцював", поза сумнівом, але то не моя справа. Бізнес - понад усе!!! )
Додано: Пон 07 жов, 2024 10:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Все одно це зберіглося в історії і вже не викинеш
Додано: Пон 07 жов, 2024 11:00
Всем добрый день, все таки хотел бы услышать ваше мнение, товарищи форумчани.
Додано: Пон 07 жов, 2024 11:04
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
лише в 2008му в київському метро мусили працювати «трамбувачі» - працівники депо, яких залучали до такої работи зокрема на станціях Дарниця, та Лівобережна
але «після 2011» на околицях Києва і в найближчих передмістях було набудовано стільки мільйонів метрів бюджетних говнобудів, шо шалена потреба амбітних понаїхів в бабушатниках на дальніх масивах дуже суттєво знизилася
і ще раз вкотре хочу підкреслити - практично всі київські проблеми полягають в перенаселеності і великій кількісті щоденних мігрантів, тобто як би понаїхи на це не рефлексували, але проблеми, на які вони гучніше усіх бідкаються (бо найбільше від них потерпають) створюють вони самі, тому що практично всі вони роблять одні й ті ж помилки - обирають житло не за локацією, а за ремонтом і маркетинговими фішками забудовників, сподіваючись, що іх умовний ланос/бляха/биток вирішить в Києві усі їх логістичні проблеми так, як до того в рідному умовному Конотопі
і потім починаються оці всі дикі приколи з холіварами за парковку у дворі, затори при виїзді з двору на півгодини, сотні годин в заторах на мостах, постійні скарги на те що їм не вистачає зручної і безкоштовної парковки там де їм треба паркуватись і т д
бо Київ, бачте, погано підготувався до прийому усіх цих коронованих осіб бггг
Додано: Пон 07 жов, 2024 11:40
Також думаю, що незважаючи на підкріплення зі сходу в останні роки, у 2008 році (до осені) був пік по населенню та відповідно кржн за всю історію міста. І можливо його вже не вдасться повторити у цьому сторіччі.
Якраз жив у ті часи на Лівобережці, добре пам'ятаю тих "піхуїв". Поїзди приїздили вже повністю забиті, при відкритті дверей сила стиснення натовпу "випльовувала" ще 2-3 людей з попередніх станцій, які даремно намагалися потрапити назад у вагон. А ще ж були ми)
Піхуї діяли наступним чином - синхронно розганяли натовп і в такт на швидкості впихували у вагон. Самій людині не було шансів зайти, лише якщо позаду тебе пронесли потоком інші. Але якщо це втиснення відбулось занадто рано до закриття дверей, то зворотній розжим пружини виштовхував тебе назад
Додано: Пон 07 жов, 2024 13:58
Тут таваріщей немає. З 24.02.2022 ми їх вербально розстріляли або вони від гріха перевзулися з паралельним перефарбуванням. У цьому Клубі - винятково шановне панство. Залиште свої брудні комуняцькі чоботи за порогом і заходьте. Недолугі питання залиште поряд з чоботами.
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів
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