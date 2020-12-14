Додано: Пон 07 жов, 2024 11:04

Хомякоид написав: До речі здавалось що в Києві в 2009-2010 роках було менше людей ніж потім після 2011 року.

лише в 2008му в київському метро мусили працювати «трамбувачі» - працівники депо, яких залучали до такої работи зокрема на станціях Дарниця, та Лівобережнаале «після 2011» на околицях Києва і в найближчих передмістях було набудовано стільки мільйонів метрів бюджетних говнобудів, шо шалена потреба амбітних понаїхів в бабушатниках на дальніх масивах дуже суттєво знизиласяі ще раз вкотре хочу підкреслити - практично всі київські проблеми полягають в перенаселеності і великій кількісті щоденних мігрантів, тобто як би понаїхи на це не рефлексували, але проблеми, на які вони гучніше усіх бідкаються (бо найбільше від них потерпають) створюють вони самі, тому що практично всі вони роблять одні й ті ж помилки - обирають житло не за локацією, а за ремонтом і маркетинговими фішками забудовників, сподіваючись, що іх умовний ланос/бляха/биток вирішить в Києві усі їх логістичні проблеми так, як до того в рідному умовному Конотопіі потім починаються оці всі дикі приколи з холіварами за парковку у дворі, затори при виїзді з двору на півгодини, сотні годин в заторах на мостах, постійні скарги на те що їм не вистачає зручної і безкоштовної парковки там де їм треба паркуватись і т дбо Київ, бачте, погано підготувався до прийому усіх цих коронованих осіб бггг