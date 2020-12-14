Чекаю звітів, як воно взимку
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:18
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:27
flyman
Це ДО того як цмудив університетсько-виклалацьку бюджетну сісю? Коли трапився «ліфт»?
У двох акробатів схожі історії. Одного не брали в школу дитячим психологом, так «улица сделала меня валком» (на «комбінат» пішов успішним успіхом працювати)
А другий так перебивався на койкомісці, що став ойті. Правда психологія халамдника нікуди не поділася.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 жов, 2024 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:28
С моей точки зрения сейчас это не самый оптимальный вариант. Если свет будет хоть 2 через 12- батарея Life Po4 как можно большей емкости лучше. Ну это если ввод позволит забивать хотя бы 3 кВт/в час при том что в это время будете лихорадочно стирать/греть воду/мыть посуду и так далее.
А если готовится к блекату на недели- нужен стационарный дизель с запасом топлива, так как скорее всего выгребут все что есть, беда одна не приходит.И при разрядке батареи запускаете дизель,забиваете батарею на поточные нужды, остаток мощности пускаете на мощные потребители.
Речь же о доме идет,правильно?
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:46
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а шо газа нема?
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:59
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
«Середня ціна квадратного метра у Києві за шість місяців впала на 2,36% або на 1388 грн. Якщо раніше вона становила 58 736, то зараз уже 57 348 грн. Про це повідомляє M2bomber.»
«аналітика», на яку ми заслуговуємо
Додано: Пон 07 жов, 2024 22:25
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