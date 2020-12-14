RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11984119851198611987
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:18

  Унуноктий написав:вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів

Чекаю звітів, як воно взимку
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10402
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:27

flyman

Алігарх. В 2010 орендував якщо не ліжко-місце в столиці за $80..100 то в Ірпені цілу кімнату за ті ж гроші і міг мріяти хіба про ірпенятьский підвал. Оце були часи.


Це ДО того як цмудив університетсько-виклалацьку бюджетну сісю? Коли трапився «ліфт»?
У двох акробатів схожі історії. Одного не брали в школу дитячим психологом, так «улица сделала меня валком» (на «комбінат» пішов успішним успіхом працювати)
А другий так перебивався на койкомісці, що став ойті. Правда психологія халамдника нікуди не поділася.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 жов, 2024 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13333
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:28

  Унуноктий написав:вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів


С моей точки зрения сейчас это не самый оптимальный вариант. Если свет будет хоть 2 через 12- батарея Life Po4 как можно большей емкости лучше. Ну это если ввод позволит забивать хотя бы 3 кВт/в час при том что в это время будете лихорадочно стирать/греть воду/мыть посуду и так далее.
А если готовится к блекату на недели- нужен стационарный дизель с запасом топлива, так как скорее всего выгребут все что есть, беда одна не приходит.И при разрядке батареи запускаете дизель,забиваете батарею на поточные нужды, остаток мощности пускаете на мощные потребители.
Речь же о доме идет,правильно?
Velz
 
Повідомлень: 83
З нами з: 11.09.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Унуноктий написав:вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів
а шо газа нема?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11319
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

«Середня ціна квадратного метра у Києві за шість місяців впала на 2,36% або на 1388 грн. Якщо раніше вона становила 58 736, то зараз уже 57 348 грн. Про це повідомляє M2bomber.»

https://3m2.ua/news/u-kyyevi-podeshevsh ... Nuk4EwURGg

«аналітика», на яку ми заслуговуємо
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11319
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:25

  Унуноктий написав:вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів

20Квт мощность максимальная всех панелей или меньше? Стационарные на южнозападной стороне крыши или поворачиватся?
барабашов
 
Повідомлень: 4403
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11984119851198611987
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2494, 2495, 2496
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24959 16693476
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2024 01:12
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5473324
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56280
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.