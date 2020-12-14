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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11984119851198611987
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:18

  Унуноктий написав:вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів

Чекаю звітів, як воно взимку
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:28

  Унуноктий написав:вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів


С моей точки зрения сейчас это не самый оптимальный вариант. Если свет будет хоть 2 через 12- батарея Life Po4 как можно большей емкости лучше. Ну это если ввод позволит забивать хотя бы 3 кВт/в час при том что в это время будете лихорадочно стирать/греть воду/мыть посуду и так далее.
А если готовится к блекату на недели- нужен стационарный дизель с запасом топлива, так как скорее всего выгребут все что есть, беда одна не приходит.И при разрядке батареи запускаете дизель,забиваете батарею на поточные нужды, остаток мощности пускаете на мощные потребители.
Речь же о доме идет,правильно?
Velz
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Унуноктий написав:вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів
а шо газа нема?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

«Середня ціна квадратного метра у Києві за шість місяців впала на 2,36% або на 1388 грн. Якщо раніше вона становила 58 736, то зараз уже 57 348 грн. Про це повідомляє M2bomber.»

https://3m2.ua/news/u-kyyevi-podeshevsh ... Nuk4EwURGg

«аналітика», на яку ми заслуговуємо
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:25

  Унуноктий написав:вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів

20Квт мощность максимальная всех панелей или меньше? Стационарные на южнозападной стороне крыши или могут поворачиваться(есть у нас на трассе на Харьков от Новика поле таких метров по 60-80кв.)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 00:20

  The_Rebel написав:Також думаю, що незважаючи на підкріплення зі сходу в останні роки, у 2008 році (до осені) був пік по населенню та відповідно кржн за всю історію міста. І можливо його вже не вдасться повторити у цьому сторіччі.
Якраз жив у ті часи на Лівобережці, добре пам'ятаю тих "піхуїв". Поїзди приїздили вже повністю забиті, при відкритті дверей сила стиснення натовпу "випльовувала" ще 2-3 людей з попередніх станцій, які даремно намагалися потрапити назад у вагон. А ще ж були ми)
Піхуї діяли наступним чином - синхронно розганяли натовп і в такт на швидкості впихували у вагон. Самій людині не було шансів зайти, лише якщо позаду тебе пронесли потоком інші. Але якщо це втиснення відбулось занадто рано до закриття дверей, то зворотній розжим пружини виштовхував тебе назад


тут скорее развитие мелкого бизнеса привело к размазыванию рабочего графика, и все стали не одновременно ездить просто. плюс больше машин, маршруток, работы поближе к дому, опять же.
в том же Чернигове в начале 2000-х троллейбусы ездили забитые в час пик, а в 2010-х уже свободно можно было зайти в любое время, при том что их самих стало меньше. даже пешеходные тропы поиссякли по дворах.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 06:38

  kingkongovets написав:«Середня ціна квадратного метра у Києві за шість місяців впала на 2,36% або на 1388 грн. Якщо раніше вона становила 58 736, то зараз уже 57 348 грн. Про це повідомляє M2bomber.»

https://3m2.ua/news/u-kyyevi-podeshevsh ... Nuk4EwURGg

«аналітика», на яку ми заслуговуємо

Стало дешевше
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:26

  Хомякоид написав:
  ihorkyiv написав:Прочитав статейку, зачепила фраза:" ціни на ринку нерухомості продовжують шокувати, столична нерухомість не збирається дешевшати". https://bigkyiv.com.ua/za-1-kv-m-u-doro ... deshevomu/ Згадалося дійсно шокуюче минуле - з 2007-го до листопада 2008-го. Ось тоді справді ціни мене як власника квартир і орендодавця приємно шокували. Душу лоскотала надія, що цей пік назавжди. За 1-к хрущ, двері під"їзду якого відкривалися умовно прямо в метро, пропонували негайно готівкою 100 тисяч євро. Ага, зараз. Хто ж вам продаватиме качку, яка несе золоті яйця? ). А нині який же це шок, коли пропонують ті самі 3000 євро за квадрат, тільки у тарянах, тетрісах і джеках. Ех, "все минає, рідна, все минає", "тих вже нема, а ті - далеко".


А скільки оренда була такого щастячка в 2007-2008 ?
Євро 500 платили ?

Думаю 600 баксів, знімав у 2012 на хоревій на Подолі біля іспанського посольства - 600 баксів однокімнатну, двокімнатну на Подолі в новому будинку здавав за 1200)
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