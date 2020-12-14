Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:вирішив поставити сонячних панелей на 10 000 доларів
С моей точки зрения сейчас это не самый оптимальный вариант. Если свет будет хоть 2 через 12- батарея Life Po4 как можно большей емкости лучше. Ну это если ввод позволит забивать хотя бы 3 кВт/в час при том что в это время будете лихорадочно стирать/греть воду/мыть посуду и так далее. А если готовится к блекату на недели- нужен стационарный дизель с запасом топлива, так как скорее всего выгребут все что есть, беда одна не приходит.И при разрядке батареи запускаете дизель,забиваете батарею на поточные нужды, остаток мощности пускаете на мощные потребители. Речь же о доме идет,правильно?
The_Rebel написав:Також думаю, що незважаючи на підкріплення зі сходу в останні роки, у 2008 році (до осені) був пік по населенню та відповідно кржн за всю історію міста. І можливо його вже не вдасться повторити у цьому сторіччі. Якраз жив у ті часи на Лівобережці, добре пам'ятаю тих "піхуїв". Поїзди приїздили вже повністю забиті, при відкритті дверей сила стиснення натовпу "випльовувала" ще 2-3 людей з попередніх станцій, які даремно намагалися потрапити назад у вагон. А ще ж були ми) Піхуї діяли наступним чином - синхронно розганяли натовп і в такт на швидкості впихували у вагон. Самій людині не було шансів зайти, лише якщо позаду тебе пронесли потоком інші. Але якщо це втиснення відбулось занадто рано до закриття дверей, то зворотній розжим пружини виштовхував тебе назад
тут скорее развитие мелкого бизнеса привело к размазыванию рабочего графика, и все стали не одновременно ездить просто. плюс больше машин, маршруток, работы поближе к дому, опять же. в том же Чернигове в начале 2000-х троллейбусы ездили забитые в час пик, а в 2010-х уже свободно можно было зайти в любое время, при том что их самих стало меньше. даже пешеходные тропы поиссякли по дворах.
ihorkyiv написав:Прочитав статейку, зачепила фраза:" ціни на ринку нерухомості продовжують шокувати, столична нерухомість не збирається дешевшати". https://bigkyiv.com.ua/za-1-kv-m-u-doro ... deshevomu/ Згадалося дійсно шокуюче минуле - з 2007-го до листопада 2008-го. Ось тоді справді ціни мене як власника квартир і орендодавця приємно шокували. Душу лоскотала надія, що цей пік назавжди. За 1-к хрущ, двері під"їзду якого відкривалися умовно прямо в метро, пропонували негайно готівкою 100 тисяч євро. Ага, зараз. Хто ж вам продаватиме качку, яка несе золоті яйця? ). А нині який же це шок, коли пропонують ті самі 3000 євро за квадрат, тільки у тарянах, тетрісах і джеках. Ех, "все минає, рідна, все минає", "тих вже нема, а ті - далеко".
А скільки оренда була такого щастячка в 2007-2008 ? Євро 500 платили ?
Думаю 600 баксів, знімав у 2012 на хоревій на Подолі біля іспанського посольства - 600 баксів однокімнатну, двокімнатну на Подолі в новому будинку здавав за 1200)
ihorkyiv написав:Прочитав статейку, зачепила фраза:" ціни на ринку нерухомості продовжують шокувати, столична нерухомість не збирається дешевшати". https://bigkyiv.com.ua/za-1-kv-m-u-doro ... deshevomu/ Згадалося дійсно шокуюче минуле - з 2007-го до листопада 2008-го. Ось тоді справді ціни мене як власника квартир і орендодавця приємно шокували. Душу лоскотала надія, що цей пік назавжди. За 1-к хрущ, двері під"їзду якого відкривалися умовно прямо в метро, пропонували негайно готівкою 100 тисяч євро. Ага, зараз. Хто ж вам продаватиме качку, яка несе золоті яйця? ). А нині який же це шок, коли пропонують ті самі 3000 євро за квадрат, тільки у тарянах, тетрісах і джеках. Ех, "все минає, рідна, все минає", "тих вже нема, а ті - далеко".
А скільки оренда була такого щастячка в 2007-2008 ? Євро 500 платили ?
Думаю 600 баксів, знімав у 2012 на хоревій на Подолі біля іспанського посольства - 600 баксів однокімнатну, двокімнатну на Подолі в новому будинку здавав за 1200)
У 2007р. на початку року на Лівобережці (Луначарського) 2к панелька убита в хлам здавалася нам одним п'яничкою за 500 дол. І якась у нього чуйка була - продав весною 2008р. за 125тис. Але там до метро 15-20 хв іти, не так і близько. Вже весною 2008р. вдалося зняти таку ж убиту 2к панельку, але далеко від метро (Березняки) та за 700 дол. Осінню того ж року довелося з'їхати, власник щиро не розумів як це так ціна в Дол на його "квіточку" могла впасти і чому це ми пропонуємо йому якісь там гривні. Адже нерухомість в Києві може тільки рости, іншого не передбачено законами Всесвіту