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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:17
mmmkiev4 написав:ihorkyiv
вот моє питання:
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, какие есть подводные камни при покупки квартиры по доверенности?
Я понимаю, что сейчас многие выехали за границу и пока не могут (не собираются) приехать сюда (боятся ТЦК и тд..), поэтому что то наверное продается по доверенности. Так вот, реэлторы говорят, что это все норм и проблем в будущем не будет, но обзвонив пару юр фирм, то те говорят что есть нюансы и лучше покупать не по доверенности.
Хотелось бы услышать ваше мнение, желательно с примерами, если такие есть.
Заранее всем спасибо.
По поводу "товарищи" никого не хотел обидеть.
Юристы правы.
Никаких доверенностей.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:19
Какой вообще смысл от солнечных панелей? Пол года пасмурно минимум.а точнее 1/3 только солнечных дней. Когда э.э. нужно его нет, когда не нужно- некуда девать.
Солнце работает только для зелёного тарифа, по которому сейчас платят? Некуда бабки выкидывать
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:27
Бетон написав:Какой вообще смысл от солнечных панелей? Пол года пасмурно минимум.а точнее 1/3 только солнечных дней. Когда э.э. нужно его нет, когда не нужно- некуда девать.
Солнце работает только для зелёного тарифа, по которому сейчас платят? Некуда бабки выкидывать
Головний сенс мабуть в тому, що найменші витрати на розхідники і обслуговування. При великому запасі по потужності панелей і в хмарні дні можна забезпечити якийсь необхідний мінімум
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:30
Faceless написав:
Бетон написав:Какой вообще смысл от солнечных панелей? Пол года пасмурно минимум.а точнее 1/3 только солнечных дней. Когда э.э. нужно его нет, когда не нужно- некуда девать.
Солнце работает только для зелёного тарифа, по которому сейчас платят? Некуда бабки выкидывать
Головний сенс мабуть в тому, що найменші витрати на розхідники і обслуговування. При великому запасі по потужності панелей і в хмарні дні можна забезпечити якийсь необхідний мінімум
Слушно. Але
Монтажники, які ставлять їх по області, сказали не зв'язуватися, задовбешся їх чистити.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:39
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Какой вообще смысл от солнечных панелей? Пол года пасмурно минимум.а точнее 1/3 только солнечных дней. Когда э.э. нужно его нет, когда не нужно- некуда девать.
Солнце работает только для зелёного тарифа, по которому сейчас платят? Некуда бабки выкидывать
Головний сенс мабуть в тому, що найменші витрати на розхідники і обслуговування. При великому запасі по потужності панелей і в хмарні дні можна забезпечити якийсь необхідний мінімум
Слушно. Але
Монтажники, які ставлять їх по області, сказали не зв'язуватися, задовбешся їх чистити.
Особливо показовим став поточний рік, коли після пилових інвазій з Африки і Каспію автівки на київських подвір"ях й досі вкриті шаром пороху.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:44
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Какой вообще смысл от солнечных панелей? Пол года пасмурно минимум.а точнее 1/3 только солнечных дней. Когда э.э. нужно его нет, когда не нужно- некуда девать.
Солнце работает только для зелёного тарифа, по которому сейчас платят? Некуда бабки выкидывать
Головний сенс мабуть в тому, що найменші витрати на розхідники і обслуговування. При великому запасі по потужності панелей і в хмарні дні можна забезпечити якийсь необхідний мінімум
Слушно. Але
Монтажники, які ставлять їх по області, сказали не зв'язуватися, задовбешся їх чистити.
Краще б хтось виклав для порівняння, наприклад, сукупні витрати на встановлення, обслуговування, паливо, розхідники для генератора (на дизелі чи газу) і сонячних панелей. Тоді було б зрозуміло, швидше задовбесся чистити чи ремонтувати й заправляти.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:47
Бетон написав:
Какой вообще смысл от солнечных панелей? Пол года пасмурно минимум.а точнее 1/3 только солнечных дней. Когда э.э. нужно его нет, когда не нужно- некуда девать.
Солнце работает только для зелёного тарифа, по которому сейчас платят? Некуда бабки выкидывать
смысл в том, что при наличии гибридного инвертора и аккума, купленных для борьбы с блэкаутами, докупить панелей это сущие копейки, а лишними не будут.
знакомый поставил 6 квт установленной мощности панелей за 1350 баксов плюс установка.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:48
Faceless написав:Краще б хтось виклав для порівняння, наприклад, сукупні витрати на встановлення, обслуговування, паливо, розхідники для генератора (на дизелі чи газу) і сонячних панелей. Тоді було б зрозуміло, швидше задовбесся чистити чи ремонтувати й заправляти.
та шлак для нашої місцевості ті панелі, це для півдня, а у нас замало сонячних днів на рік для цього
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