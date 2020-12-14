mmmkiev4 написав:

вот моє питання:Всем добрый день.Подскажите пожалуйста, какие есть подводные камни при покупки квартиры по доверенности?Я понимаю, что сейчас многие выехали за границу и пока не могут (не собираются) приехать сюда (боятся ТЦК и тд..), поэтому что то наверное продается по доверенности. Так вот, реэлторы говорят, что это все норм и проблем в будущем не будет, но обзвонив пару юр фирм, то те говорят что есть нюансы и лучше покупать не по доверенности.Хотелось бы услышать ваше мнение, желательно с примерами, если такие есть.Заранее всем спасибо.По поводу "товарищи" никого не хотел обидеть.