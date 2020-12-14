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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:17
mmmkiev4 написав:ihorkyiv
вот моє питання:
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, какие есть подводные камни при покупки квартиры по доверенности?
Я понимаю, что сейчас многие выехали за границу и пока не могут (не собираются) приехать сюда (боятся ТЦК и тд..), поэтому что то наверное продается по доверенности. Так вот, реэлторы говорят, что это все норм и проблем в будущем не будет, но обзвонив пару юр фирм, то те говорят что есть нюансы и лучше покупать не по доверенности.
Хотелось бы услышать ваше мнение, желательно с примерами, если такие есть.
Заранее всем спасибо.
По поводу "товарищи" никого не хотел обидеть.
Юристы правы.
Никаких доверенностей.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:19
Какой вообще смысл от солнечных панелей? Пол года пасмурно минимум.а точнее 1/3 только солнечных дней. Когда э.э. нужно его нет, когда не нужно- некуда девать.
Солнце работает только для зелёного тарифа, по которому сейчас платят? Некуда бабки выкидывать
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:27
Бетон написав:Какой вообще смысл от солнечных панелей? Пол года пасмурно минимум.а точнее 1/3 только солнечных дней. Когда э.э. нужно его нет, когда не нужно- некуда девать.
Солнце работает только для зелёного тарифа, по которому сейчас платят? Некуда бабки выкидывать
Головний сенс мабуть в тому, що найменші витрати на розхідники і обслуговування. При великому запасі по потужності панелей і в хмарні дні можна забезпечити якийсь необхідний мінімум
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:30
Faceless написав:
Бетон написав:Какой вообще смысл от солнечных панелей? Пол года пасмурно минимум.а точнее 1/3 только солнечных дней. Когда э.э. нужно его нет, когда не нужно- некуда девать.
Солнце работает только для зелёного тарифа, по которому сейчас платят? Некуда бабки выкидывать
Головний сенс мабуть в тому, що найменші витрати на розхідники і обслуговування. При великому запасі по потужності панелей і в хмарні дні можна забезпечити якийсь необхідний мінімум
Слушно. Але
Монтажники, які ставлять їх по області, сказали не зв'язуватися, задовбешся їх чистити.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:39
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Какой вообще смысл от солнечных панелей? Пол года пасмурно минимум.а точнее 1/3 только солнечных дней. Когда э.э. нужно его нет, когда не нужно- некуда девать.
Солнце работает только для зелёного тарифа, по которому сейчас платят? Некуда бабки выкидывать
Головний сенс мабуть в тому, що найменші витрати на розхідники і обслуговування. При великому запасі по потужності панелей і в хмарні дні можна забезпечити якийсь необхідний мінімум
Слушно. Але
Монтажники, які ставлять їх по області, сказали не зв'язуватися, задовбешся їх чистити.
Особливо показовим став поточний рік, коли після пилових інвазій з Африки і Каспію автівки на київських подвір"ях й досі вкриті шаром пороху.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:44
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Какой вообще смысл от солнечных панелей? Пол года пасмурно минимум.а точнее 1/3 только солнечных дней. Когда э.э. нужно его нет, когда не нужно- некуда девать.
Солнце работает только для зелёного тарифа, по которому сейчас платят? Некуда бабки выкидывать
Головний сенс мабуть в тому, що найменші витрати на розхідники і обслуговування. При великому запасі по потужності панелей і в хмарні дні можна забезпечити якийсь необхідний мінімум
Слушно. Але
Монтажники, які ставлять їх по області, сказали не зв'язуватися, задовбешся їх чистити.
Краще б хтось виклав для порівняння, наприклад, сукупні витрати на встановлення, обслуговування, паливо, розхідники для генератора (на дизелі чи газу) і сонячних панелей. Тоді було б зрозуміло, швидше задовбесся чистити чи ремонтувати й заправляти.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:47
Бетон написав:
Какой вообще смысл от солнечных панелей? Пол года пасмурно минимум.а точнее 1/3 только солнечных дней. Когда э.э. нужно его нет, когда не нужно- некуда девать.
Солнце работает только для зелёного тарифа, по которому сейчас платят? Некуда бабки выкидывать
смысл в том, что при наличии гибридного инвертора и аккума, купленных для борьбы с блэкаутами, докупить панелей это сущие копейки, а лишними не будут.
знакомый поставил 6 квт установленной мощности панелей за 1350 баксов плюс установка.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:48
Faceless написав:Краще б хтось виклав для порівняння, наприклад, сукупні витрати на встановлення, обслуговування, паливо, розхідники для генератора (на дизелі чи газу) і сонячних панелей. Тоді було б зрозуміло, швидше задовбесся чистити чи ремонтувати й заправляти.
та шлак для нашої місцевості ті панелі, це для півдня, а у нас замало сонячних днів на рік для цього
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Додано: Вів 08 жов, 2024 22:29
smdtranz написав: The_Rebel написав:
Також думаю, що незважаючи на підкріплення зі сходу в останні роки, у 2008 році (до осені) був пік по населенню та відповідно кржн за всю історію міста. І можливо його вже не вдасться повторити у цьому сторіччі.
Якраз жив у ті часи на Лівобережці, добре пам'ятаю тих "піхуїв". Поїзди приїздили вже повністю забиті, при відкритті дверей сила стиснення натовпу "випльовувала" ще 2-3 людей з попередніх станцій, які даремно намагалися потрапити назад у вагон. А ще ж були ми)
Піхуї діяли наступним чином - синхронно розганяли натовп і в такт на швидкості впихували у вагон. Самій людині не було шансів зайти, лише якщо позаду тебе пронесли потоком інші. Але якщо це втиснення відбулось занадто рано до закриття дверей, то зворотній розжим пружини виштовхував тебе назад
тут скорее развитие мелкого бизнеса привело к размазыванию рабочего графика, и все стали не одновременно ездить просто. плюс больше машин, маршруток, работы поближе к дому, опять же.
в том же Чернигове в начале 2000-х троллейбусы ездили забитые в час пик, а в 2010-х уже свободно можно было зайти в любое время, при том что их самих стало меньше. даже пешеходные тропы поиссякли по дворах.
Может причин тут несколько, про Чернигов
Развитие маршрутного транспорта, перестали ездить на троллейбусах в 2010-х
И покупки личного транспорта
А сейчас, всех много на дорогах ... и проехать всем трудно
Все одинаково едут медленно
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