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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 09:14
Монокристал N type дає до 10% номіналу в хмарність. Собі планую два поля по 4квт, тому розраховую десь на 400 ватт, це потужність невеликого генчика. За день вистачить зарядитись на світло + камін. Сонячна станція зараз має сенс, ціни впали, ефективність виросла. Класний інвертор по ціні айфону. Панелі по 15-20 центів за ватт.
Додано: Сер 09 жов, 2024 09:21
А что значит «два поля» ? Это сколько панелей в каждом поле ? Почему не одним полем все количество панелей ? И можно в личку модель инвертора на который целитесь ?
Думаю купить себе для аккумуляторов но возможно и фотопанели когда-нибудь добавлю. Крышу сверлить не хочу но есть пространство с южной стороны здания.
Додано: Сер 09 жов, 2024 09:28
два поля, щоб розтягнути генерацію в часі (південний схід та південий захід (бо тільки для себе, без зеленого тарифу), кожен стрінг по 7 панелей 585 ват. інвертор deye sun 6k sg03/05 (та і багато інших наприклад luxpower sna6000/lxp6 ) мають теж два мппт контролери.
я ще не змонтував, бо комірки на 48В батарею ще десь в дорозі, то поки що сижу на самому простому китайці 2.5 квт + ліфер 24В 105А + автоматична зарядка HTRC P35 + АВР який це все перемикає. не самий топовий варік, але цілком працюючий, причому в автоматичному режимі + контроль батареї з телефону.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2024 09:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ох уж эти маркетологи))
Как же вы хотите наипать физические законы вселенной
Додано: Сер 09 жов, 2024 09:33
смішно це чути від "інженера" який не знав різниці між літій іон та літій залізофосфат. ідіть краще монтуйте електричний підігрів під зону душу, це було смішно і не умнічайте там, де у вас експертизи нема.
а офтоп краще перенести в профільну тему про готуватись до гіршого
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