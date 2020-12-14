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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11986119871198811989
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:14

Монокристал N type дає до 10% номіналу в хмарність. Собі планую два поля по 4квт, тому розраховую десь на 400 ватт, це потужність невеликого генчика. За день вистачить зарядитись на світло + камін. Сонячна станція зараз має сенс, ціни впали, ефективність виросла. Класний інвертор по ціні айфону. Панелі по 15-20 центів за ватт.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:21

  trololo написав:Монокристал N type дає до 10% номіналу в хмарність. Собі планую два поля по 4квт, тому розраховую десь на 400 ватт, це потужність невеликого генчика. За день вистачить зарядитись на світло + камін. Сонячна станція зараз має сенс, ціни впали, ефективність виросла. Класний інвертор по ціні айфону. Панелі по 15-20 центів за ватт.

А что значит «два поля» ? Это сколько панелей в каждом поле ? Почему не одним полем все количество панелей ? И можно в личку модель инвертора на который целитесь ?

Думаю купить себе для аккумуляторов но возможно и фотопанели когда-нибудь добавлю. Крышу сверлить не хочу но есть пространство с южной стороны здания.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:28

  serg1974 написав:
  trololo написав:Монокристал N type дає до 10% номіналу в хмарність. Собі планую два поля по 4квт, тому розраховую десь на 400 ватт, це потужність невеликого генчика. За день вистачить зарядитись на світло + камін. Сонячна станція зараз має сенс, ціни впали, ефективність виросла. Класний інвертор по ціні айфону. Панелі по 15-20 центів за ватт.

А что значит «два поля» ? Это сколько панелей в каждом поле ? Почему не одним полем все количество панелей ? И можно в личку модель инвертора на который целитесь ?

Думаю купить себе для аккумуляторов но возможно и фотопанели когда-нибудь добавлю. Крышу сверлить не хочу но есть пространство с южной стороны здания.


два поля, щоб розтягнути генерацію в часі (південний схід та південий захід (бо тільки для себе, без зеленого тарифу), кожен стрінг по 7 панелей 585 ват. інвертор deye sun 6k sg03/05 (та і багато інших наприклад luxpower sna6000/lxp6 ) мають теж два мппт контролери.

я ще не змонтував, бо комірки на 48В батарею ще десь в дорозі, то поки що сижу на самому простому китайці 2.5 квт + ліфер 24В 105А + автоматична зарядка HTRC P35 + АВР який це все перемикає. не самий топовий варік, але цілком працюючий, причому в автоматичному режимі + контроль батареї з телефону.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 09:31, всього редагувалось 1 раз.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ох уж эти маркетологи))
Как же вы хотите наипать физические законы вселенной
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:33

  Бетон написав:Ох уж эти маркетологи))
Как же вы хотите наипать физические законы вселенной


смішно це чути від "інженера" який не знав різниці між літій іон та літій залізофосфат. ідіть краще монтуйте електричний підігрів під зону душу, це було смішно :mrgreen: і не умнічайте там, де у вас експертизи нема.

а офтоп краще перенести в профільну тему про готуватись до гіршого
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:36

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:смішно це чути від "інженера" який не знав різниці між літій іон та літій залізофосфат. ідіть краще монтуйте електричний підігрів під зону душу, це було смішно :mrgreen: і не умнічайте там, де у вас експертизи нема.


та він навіть в своїй професійній темі зміг епічно обісратись, коли видавав апокаліптичні прогнози щодо ліквідації наслідків аварії метро

та її причин, до речі

я ж кажу, не бачив за своє життя ще жодного розумного качка)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 09 жов, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Ох уж эти маркетологи))
Как же вы хотите наипать физические законы вселенной
А більш конкретно про що мова?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:28

  Faceless написав:
Бетон написав:Ох уж эти маркетологи))
Как же вы хотите наипать физические законы вселенной
А більш конкретно про що мова?

Освещение панелей в люменах падает более чем десятикратно от пика в июне в полдень и перпендикулярно источнику излучения
Конечно что то панель даст и в дождь, и даже в снег 22 декабря, но далеко не 10% о максимальной выдаваемой мощности 4кВт(допустим 200В и 20А)
Скорее вольт 100 она даст, но там будут миллиамперы, и большую их часть сожрёт инвертор, в том числе и на свой нагрев.
Кроме того КПД инвертора нелинейно и на минимуме он может жрать и 100% входной энергии(тратить на себя)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:33

  барабашов написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Ох уж эти маркетологи))
Как же вы хотите наипать физические законы вселенной
А більш конкретно про що мова?

Освещение панелей в люменах падает более чем десятикратно от пика в июне в полдень и перпендикулярно источнику излучения
Конечно что то панель даст и в дождь, и даже в снег 22 декабря, но далеко не 10% о максимальной выдаваемой мощности 4кВт(допустим 200В и 20А)
Скорее вольт 100 она даст но там будут миллиамперы и большую их часть сожрёт инвертор, в том симле и на свой нагрев.

до войны в одном отеле я видел гелиосистемы (стеклянные черные трубки на крыше) которые подогревали на солнце воду. Зимой температуры хватало на бассейн (чуток догревали), а летом и на воду в кране. Хозяин говорил считал что ему дадут солар панели и отказался, кухонные плиты, отопление, подогрев воды, мощный канальный кондей, сауну ими не запитаешь, а заряжать гаджеты за ту цену марнотратство. Говорит только на подогреве воды он уже экономит 100 тыс в год по ценам 2020. Но и систем там было много (15-20 точно не помню). В планах было рядом с электрорадиаторами поставить батареи с подачей теплоносителя от гелиосистем. В пасмурные дня включается электроотопление, в солнечные - гелиосистемное + небольшой подогрев. Но там не так просто, к батареям нужна большая емкость несколько м3 плотно закутанная мин.ватой - аккумулятор тепла, чтобы ночью батареи брали воду из него.
Wirująświatła
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