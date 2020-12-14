|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 09:14
Монокристал N type дає до 10% номіналу в хмарність. Собі планую два поля по 4квт, тому розраховую десь на 400 ватт, це потужність невеликого генчика. За день вистачить зарядитись на світло + камін. Сонячна станція зараз має сенс, ціни впали, ефективність виросла. Класний інвертор по ціні айфону. Панелі по 15-20 центів за ватт.
Додано: Сер 09 жов, 2024 09:21
А что значит «два поля» ? Это сколько панелей в каждом поле ? Почему не одним полем все количество панелей ? И можно в личку модель инвертора на который целитесь ?
Думаю купить себе для аккумуляторов но возможно и фотопанели когда-нибудь добавлю. Крышу сверлить не хочу но есть пространство с южной стороны здания.
Додано: Сер 09 жов, 2024 09:28
два поля, щоб розтягнути генерацію в часі (південний схід та південий захід (бо тільки для себе, без зеленого тарифу), кожен стрінг по 7 панелей 585 ват. інвертор deye sun 6k sg03/05 (та і багато інших наприклад luxpower sna6000/lxp6 ) мають теж два мппт контролери.
я ще не змонтував, бо комірки на 48В батарею ще десь в дорозі, то поки що сижу на самому простому китайці 2.5 квт + ліфер 24В 105А + автоматична зарядка HTRC P35 + АВР який це все перемикає. не самий топовий варік, але цілком працюючий, причому в автоматичному режимі + контроль батареї з телефону.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2024 09:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ох уж эти маркетологи))
Как же вы хотите наипать физические законы вселенной
Додано: Сер 09 жов, 2024 09:33
смішно це чути від "інженера" який не знав різниці між літій іон та літій залізофосфат. ідіть краще монтуйте електричний підігрів під зону душу, це було смішно і не умнічайте там, де у вас експертизи нема.
а офтоп краще перенести в профільну тему про готуватись до гіршого
Додано: Сер 09 жов, 2024 10:36
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
та він навіть в своїй професійній темі зміг епічно обісратись, коли видавав апокаліптичні прогнози щодо ліквідації наслідків аварії метро
та її причин, до речі
я ж кажу, не бачив за своє життя ще жодного розумного качка)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 09 жов, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2024 10:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А більш конкретно про що мова?
Додано: Сер 09 жов, 2024 11:28
Освещение панелей в люменах падает более чем десятикратно от пика в июне в полдень и перпендикулярно источнику излучения
Конечно что то панель даст и в дождь, и даже в снег 22 декабря, но далеко не 10% о максимальной выдаваемой мощности 4кВт(допустим 200В и 20А)
Скорее вольт 100 она даст, но там будут миллиамперы, и большую их часть сожрёт инвертор, в том числе и на свой нагрев.
Кроме того КПД инвертора нелинейно и на минимуме он может жрать и 100% входной энергии(тратить на себя)
Додано: Сер 09 жов, 2024 11:33
до войны в одном отеле я видел гелиосистемы (стеклянные черные трубки на крыше) которые подогревали на солнце воду. Зимой температуры хватало на бассейн (чуток догревали), а летом и на воду в кране. Хозяин говорил считал что ему дадут солар панели и отказался, кухонные плиты, отопление, подогрев воды, мощный канальный кондей, сауну ими не запитаешь, а заряжать гаджеты за ту цену марнотратство. Говорит только на подогреве воды он уже экономит 100 тыс в год по ценам 2020. Но и систем там было много (15-20 точно не помню). В планах было рядом с электрорадиаторами поставить батареи с подачей теплоносителя от гелиосистем. В пасмурные дня включается электроотопление, в солнечные - гелиосистемное + небольшой подогрев. Но там не так просто, к батареям нужна большая емкость несколько м3 плотно закутанная мин.ватой - аккумулятор тепла, чтобы ночью батареи брали воду из него.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|