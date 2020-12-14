Додано: Сер 09 жов, 2024 11:33

барабашов написав: Faceless написав: Бетон написав: Ох уж эти маркетологи))

Как же вы хотите наипать физические законы вселенной А більш конкретно про що мова? А більш конкретно про що мова?

Освещение панелей в люменах падает более чем десятикратно от пика в июне в полдень и перпендикулярно источнику излучения

Конечно что то панель даст и в дождь, и даже в снег 22 декабря, но далеко не 10% о максимальной выдаваемой мощности 4кВт(допустим 200В и 20А)

Скорее вольт 100 она даст но там будут миллиамперы и большую их часть сожрёт инвертор, в том симле и на свой нагрев. Освещение панелей в люменах падает более чем десятикратно от пика в июне в полдень и перпендикулярно источнику излученияКонечно что то панель даст и в дождь, и даже в снег 22 декабря, но далеко не 10% о максимальной выдаваемой мощности 4кВт(допустим 200В и 20А)Скорее вольт 100 она даст но там будут миллиамперы и большую их часть сожрёт инвертор, в том симле и на свой нагрев.

до войны в одном отеле я видел гелиосистемы (стеклянные черные трубки на крыше) которые подогревали на солнце воду. Зимой температуры хватало на бассейн (чуток догревали), а летом и на воду в кране. Хозяин говорил считал что ему дадут солар панели и отказался, кухонные плиты, отопление, подогрев воды, мощный канальный кондей, сауну ими не запитаешь, а заряжать гаджеты за ту цену марнотратство. Говорит только на подогреве воды он уже экономит 100 тыс в год по ценам 2020. Но и систем там было много (15-20 точно не помню). В планах было рядом с электрорадиаторами поставить батареи с подачей теплоносителя от гелиосистем. В пасмурные дня включается электроотопление, в солнечные - гелиосистемное + небольшой подогрев. Но там не так просто, к батареям нужна большая емкость несколько м3 плотно закутанная мин.ватой - аккумулятор тепла, чтобы ночью батареи брали воду из него.