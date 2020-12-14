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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:01
Wirująświatła написав:
до войны в одном отеле я видел гелиосистемы (стеклянные черные трубки на крыше) которые подогревали на солнце воду. Зимой температуры хватало на бассейн (чуток догревали), а летом и на воду в кране.
Ще задовго до повномасштабної така система була на даху головного офісу одного банку в Києві, і забезпечувала гарячу воду і зимою і влітку
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:05
Faceless написав: Wirująświatła написав:
до войны в одном отеле я видел гелиосистемы (стеклянные черные трубки на крыше) которые подогревали на солнце воду. Зимой температуры хватало на бассейн (чуток догревали), а летом и на воду в кране.
Ще задовго до повномасштабної така система була на даху головного офісу одного банку в Києві, і забезпечувала гарячу воду і зимою і влітку
зимой горячая вряд ли. Может еле тепленькая, руки помыть. Там проблема то холодная то кипяток. Причём летний кипяток проблема на порядок больше. Который нужно куда то девать.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:08
Faceless написав: Wirująświatła написав:
до войны в одном отеле я видел гелиосистемы (стеклянные черные трубки на крыше) которые подогревали на солнце воду. Зимой температуры хватало на бассейн (чуток догревали), а летом и на воду в кране.
Ще задовго до повномасштабної така система була на даху головного офісу одного банку в Києві, і забезпечувала гарячу воду і зимою і влітку
трубка геліоколлектора навіть в напівтіні (розсіяне світло) може нагрітись до 60+ градусів без проблем. але там ефективність збору тепла на одиницю площі здається вдвічі більше ніж в найкращих фотопанелях. і великий геморняк із монтажем в нашому кліматі (бо треба незамерзайки, а вони тікучі жесть), плюс ризики кипіння, якщо нема куди тепло скидати
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:13
Wirująświatła написав: Faceless написав: Wirująświatła написав:
до войны в одном отеле я видел гелиосистемы (стеклянные черные трубки на крыше) которые подогревали на солнце воду. Зимой температуры хватало на бассейн (чуток догревали), а летом и на воду в кране.
Ще задовго до повномасштабної така система була на даху головного офісу одного банку в Києві, і забезпечувала гарячу воду і зимою і влітку
зимой горячая вряд ли. Может еле тепленькая, руки помыть. Там проблема то холодная то кипяток. Причём летний кипяток проблема на порядок больше. Который нужно куда то девать.
Кажу зі слів того хто тим користувався, вода градусів 45 навіть взимку було
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:17
trololo написав:
Монокристал N type дає до 10% номіналу в хмарність. Собі планую два поля по 4квт, тому розраховую десь на 400 ватт, це потужність невеликого генчика. За день вистачить зарядитись на світло + камін. Сонячна станція зараз має сенс, ціни впали, ефективність виросла. Класний інвертор по ціні айфону. Панелі по 15-20 центів за ватт.
Монокристал, 18 вольтові, по факту ці два дощові дні, давали 0-1-5%. В рекламних проспектах інсталяторів, продавців та виробників, пишуть ідеальні параметри, які треба ділити... на ефективність.
Плюс враховувати що кути падіння сонячних променів будуть відрізнятися від ідеального, хіба що встановите поворотні механізми, але це вже зовсім інші гроші, забруднення пилом, деградацію ніхто не відміняв і т.д. ефективність буде падати.
Звичайно це ще один елемент джерела енергії, в наших умовах це плюс до інших резервних джерел, але економічно це наразі поки сумнівна інвестиція, яка окупиться через років десять... які обладнання може і не пережити.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 09 жов, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:18
_Mykola_ написав: trololo написав:
Монокристал N type дає до 10% номіналу в хмарність. Собі планую два поля по 4квт, тому розраховую десь на 400 ватт, це потужність невеликого генчика. За день вистачить зарядитись на світло + камін. Сонячна станція зараз має сенс, ціни впали, ефективність виросла. Класний інвертор по ціні айфону. Панелі по 15-20 центів за ватт.
Монокристал, 18 вольтові, по факту ці два дощові дні, давали 0-1-5%. В рекламних проспектах інсталяторів, продавців та виробників, пишуть ідеальні параметри, які треба ділити... на ефективність.
Плюс враховувати що кути падіння сонячних променів будуть відрізнятися від ідеального, хіба що встановите поворотні механізми, але це вже зовсім інші гроші, забруднення пилом, деградацію ніхто не відміняв і т.д. ефективність буде падати.
Звичайно це ще один елемент джерела енергії, але економічно це наразі поки сумнівна інвестиція, яка окупиться через років десять... які обладнання може і не пережити.
Питання не про окупність, а про мінімальний комфорт при відсутності електроенергії 220 вольт.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:21
_Mykola_ написав: trololo написав:
Монокристал N type дає до 10% номіналу в хмарність. Собі планую два поля по 4квт, тому розраховую десь на 400 ватт, це потужність невеликого генчика. За день вистачить зарядитись на світло + камін. Сонячна станція зараз має сенс, ціни впали, ефективність виросла. Класний інвертор по ціні айфону. Панелі по 15-20 центів за ватт.
Монокристал, 18 вольтові,
18 вольтові це щось не дуже серйозне і не дуже сучасне. і не N type мабуть.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:24
_Mykola_ написав:
економічно це наразі поки сумнівна інвестиція, яка окупиться через років десять... які обладнання може і не пережити.
так, окупність десь десять років (але врахуйте невідворотний ріст тарифу і відповідно зменшення строків окупності). але панелі та акум мають пережити без проблем цей строк (ризики підарів в розрахунок не берем). інвертор 50/50. трохсот долларовий точно не переживе, а дея хз.
плюс кіловат під час блек ауту коштує значно дорожче 4,3 грн.
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 09 жов, 2024 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:24
Frant написав:
Питання не про окупність, а про мінімальний комфорт при відсутності електроенергії 220 вольт.
Ще раз, 5кВт електростанція зимою у пасмурні дні видасть 50-200 ват, з власним споживанням обладнання від 20-50Вт, або альтернативне обладнання без інтеграції у автоматизовану систему з низьким власним споживанням чисто для виживання, але без комфорту . Про комфорт при таких умовах не варто.
Якщо про інвестицію, то це не зовсім те.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:26
Faceless написав:
Кажу зі слів того хто тим користувався, вода градусів 45 навіть взимку було
почему все тогда такое не ставят? 45 зимой даже для отопления норм. У меня на котле 45-55 и стоит.
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