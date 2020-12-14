RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1198911990119911199211993>
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:28

  trololo написав:судячи по тому, що ви думаєте, що на панелях у хмарність падає напруга, а не струм, то ви розбираєтесь в тому не дуже

Падає і напруга, не так сильно у рази як писали вище, але також падає +-30%, струм безперечно набагато більше. :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5194
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:29

trololo
Киловатт даёт то поле или киловатт часов?
У вас образование гуманитарное(вроде юрист же?) или техническое?
Знаете чем отличается 10Кв от 380в на производстве? И какой порог перехода электронов(генерации от внешнего возбуждения,обратный процессу в светодиода) у стандартного элемента панели ?
По поводу эксплуатации - есть человек, родственник жены, с его фирмой связано 87СЭС на лето 21года, какие-то их семьи и фирмы, какие то они только поставили и обслуживают, все вопросы по эффективности зимой я могу спросить у него, но станции на крышах то есть стационарные, хотя бывают и следящие, дороже, они вроде эффективнее % на 2О
В 120КВт/часов от такой станции киловатт в 40( по закону 30 макс но коррупция решает) реально верю
Но только в январе когда и день длиннее, и морозы крепкие с чистым небом и солнцем, и циклон не метёт на нас с чёрного моря или балтики
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 09 жов, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 4410
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:29

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Питання не про окупність, а про мінімальний комфорт при відсутності електроенергії 220 вольт.


Ще раз, 5кВт електростанція зимою у пасмурні дні видасть 50-200 ват, з власним споживанням обладнання від 20-50Вт, або альтернативне обладнання без інтеграції у автоматизовану систему з низьким власним споживанням чисто для виживання, але без комфорту . Про комфорт при таких умовах не варто. :mrgreen:
Якщо про інвестицію, то це не зовсім те.

Вдень, якщо орієнтація на південь - 250 ватт (5%) запросто може видати. Вистачить на аварійне освітлення, інтернет і роботу деяких приладів. Це краще, ніж нічого. І не так вже й дорого.

В Печерському районі, хто багатший, вже на балкони ставлять собі сонячні станції. Всього 2-4м2 сонячних панелей, і не факт, що на південь. 2500 доларів за готове рішення від відомої дорогої фірми, + установка - теж грошей коштує. Думаю, 3000 доларів (як мінімум) за рішення під ключ за 2-4 м2 фотопанелей. Це максимум 400-800 Вт в с онячну погоду, на південь. Або ж самому все робити - тоді дешевше.
Очевидно, людям херово без електроенергії? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 жов, 2024 12:39, всього редагувалось 5 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23956
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1700 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:30

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Питання не про окупність, а про мінімальний комфорт при відсутності електроенергії 220 вольт.


Ще раз, 5кВт електростанція зимою у пасмурні дні видасть 50-200 ват


залежить від панелей. на строімдомі є грамотний дядько, в якого на інверторі два стрінги з різними типами панелей. і той стрінг що N type дає реально майже вдвічі в погану погоду.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6101
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2671 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:32

  _Mykola_ написав:
  trololo написав:судячи по тому, що ви думаєте, що на панелях у хмарність падає напруга, а не струм, то ви розбираєтесь в тому не дуже

Падає і напруга, не так сильно у рази як писали вище, але також падає +-30%, струм безперечно набагато більше. :roll:


я в курсі. розкажіть це барабашову. заодно розкажіть йому, чому на початку весни у людей часто горять інвертори
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6101
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2671 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:35

trololo
У этого дяденьки бензиновый Прадо 4.0 наверно жрет меньше дизельного 2,8 потому что он в правильной фирме правильный газ правильно,с позолоченными болтиками, поставил???
барабашов
 
Повідомлень: 4410
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:36

  барабашов написав:trololo
Киловатт даёт то поле или киловатт часов?


я ж написав - 10 квт поле (який тип панелей не в курсі) в найгіршому варіанті дає 100-150 квт год генерації за місяць. це реальні, а не розрахункові дані. + реальні дані від дядька із двома різними стрінгами.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6101
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2671 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:38

  барабашов написав:trololo
У этого дяденьки бензиновый Прадо 4.0 наверно жрет меньше дизельного 2,8 потому что он в правильной фирме правильный газ правильно,с позолоченными болтиками, поставил???


можна писати якось чітше та простіше, без дебільних аналогій. ви заперечуєте, що в різних панелей може бути різна ефективність у хмарну погоду? а дядько той бреше?

але він виклав скріни із моніторингу інвертора

https://www.stroimdom.com.ua/topic/2393 ... nt-5445477
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 12:43, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6101
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2671 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Кажу зі слів того хто тим користувався, вода градусів 45 навіть взимку було
почему все тогда такое не ставят? 45 зимой даже для отопления норм. У меня на котле 45-55 и стоит.
Не завжди це технічно можливо
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35381
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1456 раз.
Подякували: 8042 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

щось картинка не вставляється, але ось його пряма цитата:

А я от кожен ранок дивлюсь на графіки і шкодую що перший стрінг не взяв н-тайп. А щодо "дійсно вирішували" це все відносно, поки не порівняєш не зрозумієш. Ось приклад.

Два стрінги сумарним номіналом у 9кВт, видають сумарно 331Вт (це близько 4% від номіналу, подібно до зимових умов), Ntype 214Вт, Ptype 117Вт, це означає що будь в мене два стрінги звичайні я би мав в цей момент 234Вт, а якщо обидва Ntype то 428Вт. І якось другий варіант мені подобається куди більше.


холостий хід 6квт інвертора приблизно 50-60ват.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6101
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2671 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1198911990119911199211993>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2495, 2496, 2497
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24964 16694580
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 21:37
Velz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5473416
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56301
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.