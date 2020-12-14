Додано: Сер 09 жов, 2024 12:29

trololo

Киловатт даёт то поле или киловатт часов?

У вас образование гуманитарное(вроде юрист же?) или техническое?

Знаете чем отличается 10Кв от 380в на производстве? И какой порог перехода электронов(генерации от внешнего возбуждения,обратный процессу в светодиода) у стандартного элемента панели ?

По поводу эксплуатации - есть человек, родственник жены, с его фирмой связано 87СЭС на лето 21года, какие-то их семьи и фирмы, какие то они только поставили и обслуживают, все вопросы по эффективности зимой я могу спросить у него, но станции на крышах то есть стационарные, хотя бывают и следящие, дороже, они вроде эффективнее % на 2О

В 120КВт/часов от такой станции киловатт в 40( по закону 30 макс но коррупция решает) реально верю

Но только в январе когда и день длиннее, и морозы крепкие с чистым небом и солнцем, и циклон не метёт на нас с чёрного моря или балтики