Падає і напруга, не так сильно у рази як писали вище, але також падає +-30%, струм безперечно набагато більше.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:28
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:29
trololo
Киловатт даёт то поле или киловатт часов?
У вас образование гуманитарное(вроде юрист же?) или техническое?
Знаете чем отличается 10Кв от 380в на производстве? И какой порог перехода электронов(генерации от внешнего возбуждения,обратный процессу в светодиода) у стандартного элемента панели ?
По поводу эксплуатации - есть человек, родственник жены, с его фирмой связано 87СЭС на лето 21года, какие-то их семьи и фирмы, какие то они только поставили и обслуживают, все вопросы по эффективности зимой я могу спросить у него, но станции на крышах то есть стационарные, хотя бывают и следящие, дороже, они вроде эффективнее % на 2О
В 120КВт/часов от такой станции киловатт в 40( по закону 30 макс но коррупция решает) реально верю
Но только в январе когда и день длиннее, и морозы крепкие с чистым небом и солнцем, и циклон не метёт на нас с чёрного моря или балтики
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 09 жов, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:29
Вдень, якщо орієнтація на південь - 250 ватт (5%) запросто може видати. Вистачить на аварійне освітлення, інтернет і роботу деяких приладів. Це краще, ніж нічого. І не так вже й дорого.
В Печерському районі, хто багатший, вже на балкони ставлять собі сонячні станції. Всього 2-4м2 сонячних панелей, і не факт, що на південь. 2500 доларів за готове рішення від відомої дорогої фірми, + установка - теж грошей коштує. Думаю, 3000 доларів (як мінімум) за рішення під ключ за 2-4 м2 фотопанелей. Це максимум 400-800 Вт в с онячну погоду, на південь. Або ж самому все робити - тоді дешевше.
Очевидно, людям херово без електроенергії?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 жов, 2024 12:39, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:30
залежить від панелей. на строімдомі є грамотний дядько, в якого на інверторі два стрінги з різними типами панелей. і той стрінг що N type дає реально майже вдвічі в погану погоду.
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:32
я в курсі. розкажіть це барабашову. заодно розкажіть йому, чому на початку весни у людей часто горять інвертори
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:35
trololo
У этого дяденьки бензиновый Прадо 4.0 наверно жрет меньше дизельного 2,8 потому что он в правильной фирме правильный газ правильно,с позолоченными болтиками, поставил???
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:36
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:38
можна писати якось чітше та простіше, без дебільних аналогій. ви заперечуєте, що в різних панелей може бути різна ефективність у хмарну погоду? а дядько той бреше?
але він виклав скріни із моніторингу інвертора
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
щось картинка не вставляється, але ось його пряма цитата:
холостий хід 6квт інвертора приблизно 50-60ват.
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