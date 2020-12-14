Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:trololo Киловатт даёт то поле или киловатт часов?
я ж написав - 10 квт поле (який тип панелей не в курсі) в найгіршому варіанті дає 100-150 квт год генерації за місяць. це реальні, а не розрахункові дані. + реальні дані від дядька із двома різними стрінгами.
барабашов написав:trololo Киловатт даёт то поле или киловатт часов?
я ж написав - 10 квт поле (який тип панелей не в курсі) в найгіршому варіанті дає 100-150 квт год генерації за місяць. це реальні, а не розрахункові дані. + реальні дані від дядька із двома різними стрінгами.
Дійсно?
ви ж розумієте, що в кожному конкретному випадку цифра буде різна (гео, погода, тип панелей, кут, ефективність сонячного контролера і т.д) ці цифри які я привів - це за минулий рік під києвом. не бачу причин не довіряти.
коли буду мати власну статистику - обовязково поділюсь. і якщо взимку буде 1-2% а не 5-7%, то приховувати не буду. в чому сенс брехати
Давайте до нашої нерухомості. Ціни КРЖН зараз відповідають рівню 2003 року. 1к 35 м2 залізобетону середній поверх, з ремонтом біля метро - за 40 000 можна взяти. До війни було 50000+. Ремонт зараз "в подарунок" - як я і попереджував. В 2001 можна було купити квартиру в Києві без ремонта біля метро за 15 000 доларів. Проміжний етап - 25000 доларів за квартиру без без ремонта або 30 000 за квартиру з ремонтом. І такі ціни ми побачимо в 2025, вже скоро. Їлітна нерухомість - та здешевшає в 3-5 разів. Доки клоуни не рознесуть і не просеруть все в пух і прах.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 жов, 2024 13:12, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Ох уж эти маркетологи)) Как же вы хотите наипать физические законы вселенной
смішно це чути від "інженера" який не знав різниці між літій іон та літій залізофосфат. ідіть краще монтуйте електричний підігрів під зону душу, це було смішно і не умнічайте там, де у вас експертизи нема.
а офтоп краще перенести в профільну тему про готуватись до гіршого
кавычки можешь прилепить себе на рога. инженер-конструктор, инженер-электрик, инженер-нефтяник, так же как и юристы - от прокурора до международника - это разные специализации.
свою маркетинговую лабуду бабкам парь на лавочках про кристалы в пасмурную погоду. несёшь такую же бредятину как и в политике. если у человека искривление сознания, то оно во всех сферах жизни, как маразм - на все полушария сразу
Бетон написав:Ох уж эти маркетологи)) Как же вы хотите наипать физические законы вселенной
смішно це чути від "інженера" який не знав різниці між літій іон та літій залізофосфат. ідіть краще монтуйте електричний підігрів під зону душу, це було смішно і не умнічайте там, де у вас експертизи нема.
а офтоп краще перенести в профільну тему про готуватись до гіршого
кавычки можешь прилепить себе на рога. инженер-конструктор, инженер-электрик, инженер-нефтяник, так же как и юристы - от прокурора до международника - это разные специализации.
свою маркетинговую лабуду бабкам парь на лавочках про кристалы в пасмурную погоду. несёшь такую же бредятину как и в политике. если у человека искривление сознания, то оно во всех сферах жизни, как маразм - на все полушария сразу
да, думка ватного зрадойопа, який монтулить теплу підлогу в душі для мене дуже важлива ти в сонячних панелях розбираєшся так само як і в акумуляторах - ніяк.
Бетон написав:Ох уж эти маркетологи)) Как же вы хотите наипать физические законы вселенной
смішно це чути від "інженера" який не знав різниці між літій іон та літій залізофосфат. ідіть краще монтуйте електричний підігрів під зону душу, це було смішно і не умнічайте там, де у вас експертизи нема.
а офтоп краще перенести в профільну тему про готуватись до гіршого кавычки можешь прилепить себе на рога. инженер-конструктор, инженер-электрик, инженер-нефтяник, так же как и юристы - от прокурора до международника - это разные специализации.
свою маркетинговую лабуду бабкам парь на лавочках про кристалы в пасмурную погоду. несёшь такую же бредятину как и в политике. если у человека искривление сознания, то оно во всех сферах жизни, как маразм - на все полушария сразу
да, думка ватного зрадойопа, який монтулить теплу підлогу в душі для мене дуже важлива ти в сонячних панелях розбираєшся так само як і в акумуляторах - ніяк.
серъёзно, ты полный идиот без шуток
возвращайся на точку на обойном - пирожки разносят уже
Бетон написав:ещё более смешно читать про электро подогрев под зону душа. человек с гор слез недавно
ынженер, нормальні люди роблять підігів підлоги (і стін замість полотенчика), а не піддону душового, який прогрівається водою із душа, і де той підігрів тільки більше ризиків несе випробувати на собі якість УЗО ні тепла для ніг.
я зрозумів, бетон це типу франт на максималках. один прахвесар не знав що воду можна більше 100 градусів нагріти без кипіння, другий ынженер не знає в 2024 році різниці між літієм та типами сонячних панелей
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 13:23, всього редагувалось 2 разів.