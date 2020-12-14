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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 13:36
_Mykola_ написав: trololo написав:
судячи по тому, що ви думаєте, що на панелях у хмарність падає напруга, а не струм, то ви розбираєтесь в тому не дуже
Падає і напруга, не так сильно у рази як писали вище, але також падає +-30%, струм безперечно набагато більше.
Если отдаваемая к инвертору мощность прыгает в интервале до 20 раз а напряжение не меняется(почти) то наверно по закону каком-то ток тоже прыгает мама не горюй?
Короче в снежный день в конце декабря пусть юрист ответит, потянули ли 4Квт батареи хоть свет на всю фазенду
Диодный
И роутер
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Додано: Сер 09 жов, 2024 13:42
Бетон написав:
ни один дизайн-проект в последние 10 лет не обходится без подогрева пола. в первую очередь для комфорта зимой. вторую - высыхания.
а воду ты бойлером или проточным нагревателем тоже греть не будешь? только дровами, бо УЗО ерунда?
ти не поняв претензій. спробую ще раз. підігрів підлоги у ванній кімнаті в мене був ще в 2008 році при першому ремонті. і те що ти його зробив і поставив УЗО 10мА не робить із тебе спеціаліста. так всі роблять.
і в будинку теж зробив, причому не тільки тепла підлога, а і тепла стіна (під полотенця та халати), і електро тепла підлога під зону кухні, при тому що у мене справжня УШП де намотана у фундаменті водяна підлога по всьому будинку без пропусків.
але я про підігрів зони душу, де ти стоїш голий під гарячою водою. накуя він там? пользи нуль. тому що перед заходом в душ все рівно всі зливають холодну воду і прогрівають підлогу. і той підігрів ти не відчуєш, бо вода гарячіше. і коли його включати взагалі? цілий день маслать - гріть повітря. включати треба хвилин за 20 щоб нагрілось. настроїти на таймер і ходити митись по графіку як в тюрмі - ну такое. з того і сміявсь. а не із самого підігріву.
зайти просто в душ постояти босими ногами без води? митись холодною і підігрвати ноги?
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 09 жов, 2024 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 13:53
барабашов написав: _Mykola_ написав: trololo написав:
судячи по тому, що ви думаєте, що на панелях у хмарність падає напруга, а не струм, то ви розбираєтесь в тому не дуже
Падає і напруга, не так сильно у рази як писали вище, але також падає +-30%, струм безперечно набагато більше.
Если отдаваемая к инвертору мощность прыгает в интервале до 20 раз а напряжение не меняется(почти) то наверно по закону каком-то ток тоже прыгает мама не горюй?
так я і казав про те, що падає струм в першу чергу, а не напруга. напруга на панелях коливається в межах мінімальної (при повному навантаженні) і максимальної (напруга відкритого кола). весною чи взимку коли холодно і багато сонця, напруга може перевищити максимальну, і інвертор може згоріти, якщо напруга поля була підібрана впритик. але нижче мінімальної бути не може.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 13:58
Трулоло ты по диплому электрик с КИСИ где КоляПГС в 21 год полысел на горку или юрист(оттудова????)?
Диод Д9А от туннельного на столе или на плате отличишь и от динистора их оба?
Чем варикап от них отличается знаешь?
Или ты как папа Жирика, проФФесионал нигде?
Надо было выбирать профессию мамы, стоматологи и гинекологи они в материале
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Додано: Сер 09 жов, 2024 14:02
барабашов написав:
Трулоло ты по диплому электрик с КИСИ где КоляПГС в 21 год полысел на горку или юрист(оттудова????)?
Диод Д9А от туннельного на столе или на плате отличишь и от динистора их оба?
Чем варикап от них отличается знаешь?
Или ты как папа Жирика, проФФесионал нигде?
Надо было выбирать профессию мамы, стоматологи и гинекологи они в материале
ну а я тобі до логопеда пораджу сходити. може будем технічні питання обговорювати, а не переходити на особистості? бо просто сратись мені не цікаво, цікаво дізнатись про те, що я не знаю.
діод від діністора не відрізню. а ти не відрізниш панель P type від N type. от тільки ми обговорювати сонячні панелі, а не діністори.
диплома електрика в мене нема, але електрику в будинку я робив собі сам, і я впевнений, що ти теж як і Бетон наприклад не знаєш без гугла що таке AFDD і для чого воно в будинку. паяй свої діоди і пиши про те в чому розбираєшься.
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trololo
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Додано: Сер 09 жов, 2024 14:16
а газовий, та й навіть дизельний генератор з аккумами і інвертором краще
Фейслесс же ж про це питав
до речі подивіться кадри з флориди, у нас звісно клімат не той, але теж не подарунковий, та й з неба окрім граду може ще багато чого прилетіти
сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 жов, 2024 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 14:18
kingkongovets написав:
сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі
за останні пару років ефективність стала сильно краще (за рахунок здешевшання акумів, панелей та підняття тарифу). який догляд потрібен панелям? миття від пилу якщо довго дощів не було - більше косметична процедура, ніж технічна. от град сильний це да, пару раз в рік буде трохи лячно за кровні грошики і математику окупаємості побитих панелей
але може і машину побити, це ж не значить пішком ходить тепер.
а ще в мене збили якось крилату блідіну над головою, там якщо не пощастить то взагалі окупаємость всього будівництва стає зовсім непривабливою, не тільки відносно панелей.
зараз непогану станцію можна зібрати десь за 5куе (600-1300 інвертор, 2000 панелі, 1000-1500 акум). на фоні кошторису типового будівниццтва від 100к це не глобальні затрати за автономність 7 міс в рік та економію 12 міс в рік, тим більше які в теорії окупляться менше ніж за 10 років. а якщо додати ще можливість заряджати авто (мінус бенз), продавати надлишок (зелений тариф), перекачувати акумом нічний тариф у денний (економія 50% на тарифі), то все не так погано.
я 3-4 роки назад рахував (коли починав будівництво), цифри були ЗНААЧНо гірше і без зеленого тарифу сенсу було небагато.
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 09 жов, 2024 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 14:31
trololo написав: kingkongovets написав:
сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі
за останні пару років ефективність стала сильно краще (за рахунок здешевшання акумів, панелей та підняття тарифу). який догляд потрібен панелям? миття від пилу якщо довго дощів не було - більше косметична процедура, ніж технічна. от град сильний це да, пару раз в рік буде трохи лячно за кровні грошики і математику окупаємості побитих панелей
але може і машину побити, це ж не значить пішком ходить тепер.
а ще в мене збили якось крилату блідіну над головою, там якщо не пощастить то взагалі окупаємость всього будівництва стає зовсім непривабливою, не тільки відносно панелей.
отож, ви ж самі все прекрасно розумієте)
зи: до речі щоб другий раз не вставати - вид з ТТ на південно-захід
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 жов, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 14:36
kingkongovets
найрозумніше буде все продати і втікти, якщо вже набудував. але ж ми всі (майже) поки що тут, із якимись надіями на краще..
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Додано: Сер 09 жов, 2024 14:39
Ударенный ты током, тра-ля-ля.
Ты алюминиевую шапочку носишь прямо или, как наполеон, набекрень? 😅😅
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