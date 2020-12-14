Додано: Сер 09 жов, 2024 13:42

Бетон написав: ни один дизайн-проект в последние 10 лет не обходится без подогрева пола. в первую очередь для комфорта зимой. вторую - высыхания.

а воду ты бойлером или проточным нагревателем тоже греть не будешь? только дровами, бо УЗО ерунда? ни один дизайн-проект в последние 10 лет не обходится без подогрева пола. в первую очередь для комфорта зимой. вторую - высыхания.а воду ты бойлером или проточным нагревателем тоже греть не будешь? только дровами, бо УЗО ерунда?

ти не поняв претензій. спробую ще раз. підігрів підлоги у ванній кімнаті в мене був ще в 2008 році при першому ремонті. і те що ти його зробив і поставив УЗО 10мА не робить із тебе спеціаліста. так всі роблять.і в будинку теж зробив, причому не тільки тепла підлога, а і тепла стіна (під полотенця та халати), і електро тепла підлога під зону кухні, при тому що у мене справжня УШП де намотана у фундаменті водяна підлога по всьому будинку без пропусків.але я про підігрів зони душу, де ти стоїш голий під гарячою водою. накуя він там? пользи нуль. тому що перед заходом в душ все рівно всі зливають холодну воду і прогрівають підлогу. і той підігрів ти не відчуєш, бо вода гарячіше. і коли його включати взагалі? цілий день маслать - гріть повітря. включати треба хвилин за 20 щоб нагрілось. настроїти на таймер і ходити митись по графіку як в тюрмі - ну такое. з того і сміявсь. а не із самого підігріву.зайти просто в душ постояти босими ногами без води? митись холодною і підігрвати ноги?