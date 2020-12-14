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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 14:40
trololo написав:kingkongovets
найрозумніше буде все продати і втікти, якщо вже набудував. але ж ми всі (майже) поки що тут, із якимись надіями на краще..
та я не думаю, що це найрозумніше
але ж як сказав живий класик «пабацим-пабацим»(с)
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Додано: Сер 09 жов, 2024 14:56
Бетон написав:
Ударенный ты током, тра-ля-ля.
Ты алюминиевую шапочку носишь прямо или, как наполеон, набекрень? 😅😅
сподіваюсь ти використав всі свої технічні освіти для написання цього супер корисного та грамотного коментаря, який корисно всім почитати. епт, ти точно як франт, тільки з грошима
ще такої херні понаписуй і підеш до нього в бан-компанію, за відсутністю користі від спілкування
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