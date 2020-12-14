та я не думаю, що це найрозумнішеtrololo написав:kingkongovets
найрозумніше буде все продати і втікти, якщо вже набудував. але ж ми всі (майже) поки що тут, із якимись надіями на краще..
але ж як сказав живий класик «пабацим-пабацим»(с)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 14:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
та я не думаю, що це найрозумніше
але ж як сказав живий класик «пабацим-пабацим»(с)
Додано: Сер 09 жов, 2024 14:56
сподіваюсь ти використав всі свої технічні освіти для написання цього супер корисного та грамотного коментаря, який корисно всім почитати. епт, ти точно як франт, тільки з грошима ще такої херні понаписуй і підеш до нього в бан-компанію, за відсутністю користі від спілкування
Додано: Сер 09 жов, 2024 16:02
Є варіанти цін 2021 року.
Наприклад
Стара панель повністю під ремонт за 60 біля ППС на Дарниці.
Хтось ще живе старими звичками. І такого повно якщо продивитись оголошення.
Додано: Сер 09 жов, 2024 16:09
Питання не найвищих цін.
Неадеквати завжди були, є і будуть. Які моляться на свою "прелесць" і хочуть продати її в 2024 за цінами 2008 року.
Питання в найнижчих цінах. Вони впевнено йдуть вниз, щомісячно.
Воно й не дивно, при такому неКорупційному дерибан-управлінню державою абсолютно некомпетентною шушерою.
Додано: Сер 09 жов, 2024 16:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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