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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11991119921199311994
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:kingkongovets

найрозумніше буде все продати і втікти, якщо вже набудував. але ж ми всі (майже) поки що тут, із якимись надіями на краще..
та я не думаю, що це найрозумніше
але ж як сказав живий класик «пабацим-пабацим»(с)
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:56

  Бетон написав:Ударенный ты током, тра-ля-ля.
Ты алюминиевую шапочку носишь прямо или, как наполеон, набекрень? 😅😅


сподіваюсь ти використав всі свої технічні освіти для написання цього супер корисного та грамотного коментаря, який корисно всім почитати. епт, ти точно як франт, тільки з грошима :mrgreen: ще такої херні понаписуй і підеш до нього в бан-компанію, за відсутністю користі від спілкування
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:02

  Frant написав:Давайте до нашої нерухомості.
Ціни КРЖН зараз відповідають рівню 2003 року.
1к 35 м2 залізобетону середній поверх, з ремонтом біля метро - за 40 000 можна взяти. До війни було 50000+. Ремонт зараз "в подарунок" - як я і попереджував. 8)
В 2001 можна було купити квартиру в Києві без ремонта біля метро за 15 000 доларів.
Проміжний етап - 25000 доларів за квартиру без без ремонта або 30 000 за квартиру з ремонтом.
І такі ціни ми побачимо в 2025, вже скоро. :!:
Їлітна нерухомість - та здешевшає в 3-5 разів. Доки клоуни не рознесуть і не просеруть все в пух і прах. :mrgreen:

Є варіанти цін 2021 року.
Наприклад
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-k-kva ... Vo9Hb.html
Стара панель повністю під ремонт за 60 біля ППС на Дарниці.
Хтось ще живе старими звичками. І такого повно якщо продивитись оголошення.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:09

  vladimir07 написав:Є варіанти цін 2021 року.

Питання не найвищих цін.
Неадеквати завжди були, є і будуть. Які моляться на свою "прелесць" і хочуть продати її в 2024 за цінами 2008 року.

Питання в найнижчих цінах. Вони впевнено йдуть вниз, щомісячно.

Воно й не дивно, при такому неКорупційному дерибан-управлінню державою абсолютно некомпетентною шушерою.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vladimir07 написав:Стара панель повністю під ремонт за 60 біля ППС на Дарниці.
Хтось ще живе старими звичками. І такого повно якщо продивитись оголошення.
В моду возвращается рэтро))
Игорь Алексеевич
 
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