RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11990119911199211993
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:16

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а газовий, та й навіть дизельний генератор з аккумами і інвертором краще

Фейслесс же ж про це питав

до речі подивіться кадри з флориди, у нас звісно клімат не той, але теж не подарунковий, та й з неба окрім граду може ще багато чого прилетіти

сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 09 жов, 2024 14:17, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11324
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2643 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:18

  kingkongovets написав:сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі


за останні пару років ефективність стала сильно краще (за рахунок здешевшання акумів, панелей та підняття тарифу). який догляд потрібен панелям? миття від пилу якщо довго дощів не було - більше косметична процедура, ніж технічна. от град сильний це да, пару раз в рік буде трохи лячно за кровні грошики і математику окупаємості побитих панелей :mrgreen: але може і машину побити, це ж не значить пішком ходить тепер.

а ще в мене збили якось крилату блідіну над головою, там якщо не пощастить то взагалі окупаємость всього будівництва стає зовсім непривабливою, не тільки відносно панелей.

зараз непогану станцію можна зібрати десь за 5куе (600-1300 інвертор, 2000 панелі, 1000-1500 акум). на фоні кошторису типового будівниццтва від 100к це не глобальні затрати за автономність 7 міс в рік та економію 12 міс в рік, тим більше які в теорії окупляться менше ніж за 10 років. а якщо додати ще можливість заряджати авто (мінус бенз), продавати надлишок (зелений тариф), перекачувати акумом нічний тариф у денний (економія 50% на тарифі), то все не так погано.

я 3-4 роки назад рахував (коли починав будівництво), цифри були ЗНААЧНо гірше і без зеленого тарифу сенсу було небагато.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 14:34, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6110
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2673 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:
  kingkongovets написав:сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі


за останні пару років ефективність стала сильно краще (за рахунок здешевшання акумів, панелей та підняття тарифу). який догляд потрібен панелям? миття від пилу якщо довго дощів не було - більше косметична процедура, ніж технічна. от град сильний це да, пару раз в рік буде трохи лячно за кровні грошики і математику окупаємості побитих панелей :mrgreen: але може і машину побити, це ж не значить пішком ходить тепер.

а ще в мене збили якось крилату блідіну над головою, там якщо не пощастить то взагалі окупаємость всього будівництва стає зовсім непривабливою, не тільки відносно панелей.
отож, ви ж самі все прекрасно розумієте)

зи: до речі щоб другий раз не вставати - вид з ТТ на південно-захід
Зображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 09 жов, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11324
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2643 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:36

kingkongovets

найрозумніше буде все продати і втікти, якщо вже набудував. але ж ми всі (майже) поки що тут, із якимись надіями на краще..
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6110
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2673 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:kingkongovets

найрозумніше буде все продати і втікти, якщо вже набудував. але ж ми всі (майже) поки що тут, із якимись надіями на краще..
та я не думаю, що це найрозумніше
але ж як сказав живий класик «пабацим-пабацим»(с)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11324
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2643 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:02

  Frant написав:Давайте до нашої нерухомості.
Ціни КРЖН зараз відповідають рівню 2003 року.
1к 35 м2 залізобетону середній поверх, з ремонтом біля метро - за 40 000 можна взяти. До війни було 50000+. Ремонт зараз "в подарунок" - як я і попереджував. 8)
В 2001 можна було купити квартиру в Києві без ремонта біля метро за 15 000 доларів.
Проміжний етап - 25000 доларів за квартиру без без ремонта або 30 000 за квартиру з ремонтом.
І такі ціни ми побачимо в 2025, вже скоро. :!:
Їлітна нерухомість - та здешевшає в 3-5 разів. Доки клоуни не рознесуть і не просеруть все в пух і прах. :mrgreen:

Є варіанти цін 2021 року.
Наприклад
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-k-kva ... Vo9Hb.html
Стара панель повністю під ремонт за 60 біля ППС на Дарниці.
Хтось ще живе старими звичками. І такого повно якщо продивитись оголошення.
vladimir07
 
Повідомлень: 1904
З нами з: 30.01.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:09

  vladimir07 написав:Є варіанти цін 2021 року.

Питання не найвищих цін.
Неадеквати завжди були, є і будуть. Які моляться на свою "прелесць" і хочуть продати її в 2024 за цінами 2008 року.

Питання в найнижчих цінах. Вони впевнено йдуть вниз, щомісячно.

Воно й не дивно, при такому неКорупційному дерибан-управлінню державою абсолютно некомпетентною шушерою.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23956
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vladimir07 написав:Стара панель повністю під ремонт за 60 біля ППС на Дарниці.
Хтось ще живе старими звичками. І такого повно якщо продивитись оголошення.
В моду возвращается рэтро))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8401
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хочу ще раз наголосити: взимку втрати в обладнанні (інверторі) - це не втрати. Все у вигляді тепла йде в хату. (Ясно що завдання стоїть отримати е/е , а не нагріти хату, але все ж)
А от надлишок влітку прекрасно витратиться на кондиціонування, особливо якщо великі модні панорамні вікна з потужною інсоляцією.
Штука цікава , загалом, ці сонячні панелі. Особливо в звʼязці з е/мобілем (який також є таким собі акумулятором енергії, в контексті, що заряджати його можна саме тоді, коли енергії надлишок) , про який згадує трололо.
Hotab
 
Повідомлень: 13338
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:57

  kingkongovets написав:
сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі


В Німеччині сильно клімат відрізняється ?
Мржу наробити фоток з полями з електричними панелями.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2383
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2920 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11990119911199211993
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Google [Bot] і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2495, 2496, 2497
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24964 16694705
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 21:37
Velz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5473459
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56313
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.