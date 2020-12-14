Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі
за останні пару років ефективність стала сильно краще (за рахунок здешевшання акумів, панелей та підняття тарифу). який догляд потрібен панелям? миття від пилу якщо довго дощів не було - більше косметична процедура, ніж технічна. от град сильний це да, пару раз в рік буде трохи лячно за кровні грошики і математику окупаємості побитих панелей але може і машину побити, це ж не значить пішком ходить тепер.
а ще в мене збили якось крилату блідіну над головою, там якщо не пощастить то взагалі окупаємость всього будівництва стає зовсім непривабливою, не тільки відносно панелей.
зараз непогану станцію можна зібрати десь за 5куе (600-1300 інвертор, 2000 панелі, 1000-1500 акум). на фоні кошторису типового будівниццтва від 100к це не глобальні затрати за автономність 7 міс в рік та економію 12 міс в рік, тим більше які в теорії окупляться менше ніж за 10 років. а якщо додати ще можливість заряджати авто (мінус бенз), продавати надлишок (зелений тариф), перекачувати акумом нічний тариф у денний (економія 50% на тарифі), то все не так погано.
я 3-4 роки назад рахував (коли починав будівництво), цифри були ЗНААЧНо гірше і без зеленого тарифу сенсу було небагато.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 14:34, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі
за останні пару років ефективність стала сильно краще (за рахунок здешевшання акумів, панелей та підняття тарифу). який догляд потрібен панелям? миття від пилу якщо довго дощів не було - більше косметична процедура, ніж технічна. от град сильний це да, пару раз в рік буде трохи лячно за кровні грошики і математику окупаємості побитих панелей але може і машину побити, це ж не значить пішком ходить тепер.
а ще в мене збили якось крилату блідіну над головою, там якщо не пощастить то взагалі окупаємость всього будівництва стає зовсім непривабливою, не тільки відносно панелей.
отож, ви ж самі все прекрасно розумієте)
зи: до речі щоб другий раз не вставати - вид з ТТ на південно-захід
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 09 жов, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Давайте до нашої нерухомості. Ціни КРЖН зараз відповідають рівню 2003 року. 1к 35 м2 залізобетону середній поверх, з ремонтом біля метро - за 40 000 можна взяти. До війни було 50000+. Ремонт зараз "в подарунок" - як я і попереджував. В 2001 можна було купити квартиру в Києві без ремонта біля метро за 15 000 доларів. Проміжний етап - 25000 доларів за квартиру без без ремонта або 30 000 за квартиру з ремонтом. І такі ціни ми побачимо в 2025, вже скоро. Їлітна нерухомість - та здешевшає в 3-5 разів. Доки клоуни не рознесуть і не просеруть все в пух і прах.
Хочу ще раз наголосити: взимку втрати в обладнанні (інверторі) - це не втрати. Все у вигляді тепла йде в хату. (Ясно що завдання стоїть отримати е/е , а не нагріти хату, але все ж) А от надлишок влітку прекрасно витратиться на кондиціонування, особливо якщо великі модні панорамні вікна з потужною інсоляцією. Штука цікава , загалом, ці сонячні панелі. Особливо в звʼязці з е/мобілем (який також є таким собі акумулятором енергії, в контексті, що заряджати його можна саме тоді, коли енергії надлишок) , про який згадує трололо.