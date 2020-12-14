Додано: Сер 09 жов, 2024 14:18

kingkongovets написав: сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі

за останні пару років ефективність стала сильно краще (за рахунок здешевшання акумів, панелей та підняття тарифу). який догляд потрібен панелям? миття від пилу якщо довго дощів не було - більше косметична процедура, ніж технічна. от град сильний це да, пару раз в рік буде трохи лячно за кровні грошики і математику окупаємості побитих панелейале може і машину побити, це ж не значить пішком ходить тепер.а ще в мене збили якось крилату блідіну над головою, там якщо не пощастить то взагалі окупаємость всього будівництва стає зовсім непривабливою, не тільки відносно панелей.зараз непогану станцію можна зібрати десь за 5куе (600-1300 інвертор, 2000 панелі, 1000-1500 акум). на фоні кошторису типового будівниццтва від 100к це не глобальні затрати за автономність 7 міс в рік та економію 12 міс в рік, тим більше які в теорії окупляться менше ніж за 10 років. а якщо додати ще можливість заряджати авто (мінус бенз), продавати надлишок (зелений тариф), перекачувати акумом нічний тариф у денний (економія 50% на тарифі), то все не так погано.я 3-4 роки назад рахував (коли починав будівництво), цифри були ЗНААЧНо гірше і без зеленого тарифу сенсу було небагато.