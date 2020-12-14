RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11992119931199411995>
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:02

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Хочу ще раз наголосити: взимку втрати в обладнанні (інверторі) - це не втрати. Все у вигляді тепла йде в хату. (Ясно що завдання стоїть отримати е/е , а не нагріти хату, але все ж)
А от надлишок влітку прекрасно витратиться на кондиціонування, особливо якщо великі модні панорамні вікна з потужною інсоляцією.
Штука цікава , загалом, ці сонячні панелі. Особливо в звʼязці з е/мобілем (який також є таким собі акумулятором енергії, в контексті, що заряджати його можна саме тоді, коли енергії надлишок) , про який згадує трололо.
аккуми, інвертор і генератор - от в чому наша сила
а сонячні батареї (як і теплові насоси гг) - це більше про надлишковий перфекціонізм та технодрочерство, а не про реальну економію та зручність

намагання вперто використовувати електромобіль при тривалих відключеннях світла, заряджаючи його від сонячних батарей - це ще те мазохістичне збочення і яскрава перемога розуму над здоровим глуздом)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11329
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2643 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:11

kingkongovets

аккуми, інвертор і генератор - от в чому наша сила


Яка собівартість 1кВт е/е отриманого з генератора?
Рахуємо лише сам генератор (вартість /на ресурс) і паливо з маслами (фільтрами).
Як би там не гривень 20 /кВт..
В цьому випадку окупність панелей сильно скоротиться.

І ще один момент. Розглядаємо тривале вимкнення е/е.
В приватному будинку питання обігрітись вирішується кількома альтернативними варіантами: газовий чи твердопаливний котел , електро простирадло, у якого низьке споживання (від тих же аккумів) . Тепліше одягнутись.
Питання остудитись влітку без е/е не вирують ніяк. Спека всередині може досягати 30 градусів. І зробити щось з цим неможливо
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 09 жов, 2024 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13343
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2271 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:20

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:kingkongovets

аккуми, інвертор і генератор - от в чому наша сила


Яка собівартість 1кВт е/е отриманого з генератора?
Рахуємо лише сам генератор (вартість /на ресурс) і паливо з маслами (фільтрами).
Як би там не гривень 20 /кВт..
В цьому випадку окупність панелей сильно скоротиться.
та залежить від дуже багатьох факторів, як до речі і при використанні панелей - там взагалі хз скільки на ремонт і обслуговування в рік закладати треба, не вирахуєш

але генік собі ввімкнувся коли треба і підживив аккуми, та й обслуговування там максимально просте, це тобі не сонячні панелв взимку, які ще від снігу почистити треба
та й навіть після того шо там вони за зимній день нагенерують?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 09 жов, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11329
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2643 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:35

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Хочу ще раз наголосити: взимку втрати в обладнанні (інверторі) - це не втрати. Все у вигляді тепла йде в хату. (Ясно що завдання стоїть отримати е/е , а не нагріти хату, але все ж)
А от надлишок влітку прекрасно витратиться на кондиціонування, особливо якщо великі модні панорамні вікна з потужною інсоляцією.
Штука цікава , загалом, ці сонячні панелі. Особливо в звʼязці з е/мобілем (який також є таким собі акумулятором енергії, в контексті, що заряджати його можна саме тоді, коли енергії надлишок) , про який згадує трололо.
аккуми, інвертор і генератор - от в чому наша сила
а сонячні батареї (як і теплові насоси гг) - це більше про надлишковий перфекціонізм та технодрочерство, а не про реальну економію та зручність

намагання вперто використовувати електромобіль при тривалих відключеннях світла, заряджаючи його від сонячних батарей - це ще те мазохістичне збочення і яскрава перемога розуму над здоровим глуздом)


10 років окупності це хіба багато для інфраструктурних проектів?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6115
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2673 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:41

  Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:
сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі


В Німеччині сильно клімат відрізняється ?
Мржу наробити фоток з полями з електричними панелями.

В голові у ККЦ завжди пасмурно, і електроенергія не виробляється.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23958
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:10 років окупності це хіба багато для інфраструктурних проектів?
я наприклад хз, чесно кажу, але сам пробувати точно не хочу, краще ви через 10 років нам розкажіть скільки уваги та грошей на ремонти і обслуговування це вам коштувало і скільки «безкоштовної» е/е ви за цей час нагенерували)

і ще - скажіть, якби б у вас на ділянці був газ, ви б розглядали сонячні панелі?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11329
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2643 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:00

  kingkongovets написав:
trololo написав:10 років окупності це хіба багато для інфраструктурних проектів?
я наприклад хз, чесно кажу, але сам пробувати точно не хочу, краще ви через 10 років нам розкажіть скільки уваги та грошей на ремонти і обслуговування це вам коштувало і скільки «безкоштовної» е/е ви за цей час нагенерували)

і ще - скажіть, якби б у вас на ділянці був газ, ви б розглядали сонячні панелі?)


я їх розглядав ще на етапі проектування будинку, так що полюбому. просто ціни були ще високоваті і про відключення ніхто не думав. а газ наче є можливість підтянути, але там якісь конячі ціни були, треба шукати спільників сусідів, тягнути ці уїпанські жовті труби по дорогущому фасаду, щоб потім отримати знов підвищення тарифів і вирівнювання із ціною ЕЕ. :D думаю підключення котел, обвязка теж буде в районі 4-5к тому навіть не розглядав. для приготування їжі на випадок блекауту вистачить і композитного балону, а резервне (та кайфове) опалення - це камін з водяною рубахою. минулого року пробував якись час опалюватись лише каміном, без електро котла. в цілому, всі розрахунки зійшлись, хоча можна було трохи потужніжий камін брати, я боявся перетопу.

в мене невеликий та енергоефективний будинок із великими можливостями теплоакумуляції, тому багато енергії не потрібно для підтримки комфорту.дві корзинки дров вистачало прогріти теплоакум десь до 60, а потім вночі ганяти з нього тепло на теплу підлогу. навіть можна душ прийняти, якщо нема світла на бойлер

і про яке обслуговування сонячної станції ви постійно говорите? його нема, хіба що налаштування міняти в залежності від відключень та сезону. обслуговувати ППВ, наприклад, чи кавомашину, міняти ВВ20 чи регулярно чистити сифони - це гемор. а інвертор включив і забув
Востаннє редагувалось trololo в Сер 09 жов, 2024 19:14, всього редагувалось 4 разів.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6115
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2673 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:00

  kingkongovets написав:
trololo написав:10 років окупності це хіба багато для інфраструктурних проектів?
я наприклад хз, чесно кажу, але сам пробувати точно не хочу, краще ви через 10 років нам розкажіть скільки уваги та грошей на ремонти і обслуговування це вам коштувало і скільки «безкоштовної» е/е ви за цей час нагенерували)

і ще - скажіть, якби б у вас на ділянці був газ, ви б розглядали сонячні панелі?)

ККЦ, звідки у тебе на ділянці запаси метану?
Маєш власну свиноферму, свині хрюкають і пукають, виділяють метан?
Чим щакачуєш його в балон? Велосипедним насосом?


Ледь не забув.
Що за історія була з купівлею жд вагонів для київського метро, подарованих Варшавою? Які КМДАшні чиновники самі собі продали за 10-х ціною?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23958
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:04

  Frant написав:
  kingkongovets написав:
trololo написав:10 років окупності це хіба багато для інфраструктурних проектів?
я наприклад хз, чесно кажу, але сам пробувати точно не хочу, краще ви через 10 років нам розкажіть скільки уваги та грошей на ремонти і обслуговування це вам коштувало і скільки «безкоштовної» е/е ви за цей час нагенерували)

і ще - скажіть, якби б у вас на ділянці був газ, ви б розглядали сонячні панелі?)

ККЦ, звідки у тебе на ділянці запаси метану?
Маєш власну свиноферму, свині хрюкають і пукають, виділяють метан?
Чим щакачуєш його в балон? Велосипедним насосом?


Ледь не забув.
Що за історія була з купівлею жд вагонів для київського метро, подарованих Варшавою? Які КМДАшні чиновники самі собі продали за 10-х ціною?



Кінг скаже що так і треба, і завинили у всьому понаєхи бо понаїхали в Київ і перевантажують метро :D
Хомякоид
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:і про яке обслуговування сонячної станції ви постійно говорите? його нема, хіба що налаштування міняти в залежності від відключень та сезону. обслуговувати ППВ, наприклад, чи кавомашину, міняти ВВ20 чи регулярно чистити сифони - це гемор. а інвертор включив і забув

метеоумови
град, гроза, буревій
пил, копоть, сніг
ви прозрієте, повірте)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11329
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2643 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11992119931199411995>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2495, 2496, 2497
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24964 16694731
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 21:37
Velz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5473467
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56315
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6905)
09.10.2024 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.