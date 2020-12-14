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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 18:02
Hotab написав:Хочу ще раз наголосити: взимку втрати в обладнанні (інверторі) - це не втрати. Все у вигляді тепла йде в хату. (Ясно що завдання стоїть отримати е/е , а не нагріти хату, але все ж)
А от надлишок влітку прекрасно витратиться на кондиціонування, особливо якщо великі модні панорамні вікна з потужною інсоляцією.
Штука цікава , загалом, ці сонячні панелі. Особливо в звʼязці з е/мобілем (який також є таким собі акумулятором енергії, в контексті, що заряджати його можна саме тоді, коли енергії надлишок) , про який згадує трололо.
аккуми, інвертор і генератор - от в чому наша сила
а сонячні батареї (як і теплові насоси гг) - це більше про надлишковий перфекціонізм та технодрочерство, а не про реальну економію та зручність
намагання вперто використовувати електромобіль при тривалих відключеннях світла, заряджаючи його від сонячних батарей - це ще те мазохістичне збочення і яскрава перемога розуму над здоровим глуздом)
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Додано: Сер 09 жов, 2024 18:11
kingkongovets
аккуми, інвертор і генератор - от в чому наша сила
Яка собівартість 1кВт е/е отриманого з генератора?
Рахуємо лише сам генератор (вартість /на ресурс) і паливо з маслами (фільтрами).
Як би там не гривень 20 /кВт..
В цьому випадку окупність панелей сильно скоротиться.
І ще один момент. Розглядаємо тривале вимкнення е/е.
В приватному будинку питання обігрітись вирішується кількома альтернативними варіантами: газовий чи твердопаливний котел , електро простирадло, у якого низьке споживання (від тих же аккумів) . Тепліше одягнутись.
Питання остудитись влітку без е/е не вирують ніяк. Спека всередині може досягати 30 градусів. І зробити щось з цим неможливо
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 09 жов, 2024 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 18:20
Hotab написав:kingkongovets
аккуми, інвертор і генератор - от в чому наша сила
Яка собівартість 1кВт е/е отриманого з генератора?
Рахуємо лише сам генератор (вартість /на ресурс) і паливо з маслами (фільтрами).
Як би там не гривень 20 /кВт..
В цьому випадку окупність панелей сильно скоротиться.
та залежить від дуже багатьох факторів, як до речі і при використанні панелей - там взагалі хз скільки на ремонт і обслуговування в рік закладати треба, не вирахуєш
але генік собі ввімкнувся коли треба і підживив аккуми, та й обслуговування там максимально просте, це тобі не сонячні панелв взимку, які ще від снігу почистити треба
та й навіть після того шо там вони за зимній день нагенерують?
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 жов, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 18:35
kingkongovets написав:
Hotab написав:Хочу ще раз наголосити: взимку втрати в обладнанні (інверторі) - це не втрати. Все у вигляді тепла йде в хату. (Ясно що завдання стоїть отримати е/е , а не нагріти хату, але все ж)
А от надлишок влітку прекрасно витратиться на кондиціонування, особливо якщо великі модні панорамні вікна з потужною інсоляцією.
Штука цікава , загалом, ці сонячні панелі. Особливо в звʼязці з е/мобілем (який також є таким собі акумулятором енергії, в контексті, що заряджати його можна саме тоді, коли енергії надлишок) , про який згадує трололо.
аккуми, інвертор і генератор - от в чому наша сила
а сонячні батареї (як і теплові насоси гг) - це більше про надлишковий перфекціонізм та технодрочерство, а не про реальну економію та зручність
намагання вперто використовувати електромобіль при тривалих відключеннях світла, заряджаючи його від сонячних батарей - це ще те мазохістичне збочення і яскрава перемога розуму над здоровим глуздом)
10 років окупності це хіба багато для інфраструктурних проектів?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 18:41
Хомякоид написав: kingkongovets написав:
сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі
В Німеччині сильно клімат відрізняється ?
Мржу наробити фоток з полями з електричними панелями.
В голові у ККЦ завжди пасмурно, і електроенергія не виробляється.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 18:49
trololo написав:10 років окупності це хіба багато для інфраструктурних проектів?
я наприклад хз, чесно кажу, але сам пробувати точно не хочу, краще ви через 10 років нам розкажіть скільки уваги та грошей на ремонти і обслуговування це вам коштувало і скільки «безкоштовної» е/е ви за цей час нагенерували)
і ще - скажіть, якби б у вас на ділянці був газ, ви б розглядали сонячні панелі?)
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:00
kingkongovets написав:
trololo написав:10 років окупності це хіба багато для інфраструктурних проектів?
я наприклад хз, чесно кажу, але сам пробувати точно не хочу, краще ви через 10 років нам розкажіть скільки уваги та грошей на ремонти і обслуговування це вам коштувало і скільки «безкоштовної» е/е ви за цей час нагенерували)
і ще - скажіть, якби б у вас на ділянці був газ, ви б розглядали сонячні панелі?)
я їх розглядав ще на етапі проектування будинку, так що полюбому. просто ціни були ще високоваті і про відключення ніхто не думав. а газ наче є можливість підтянути, але там якісь конячі ціни були, треба шукати спільників сусідів, тягнути ці уїпанські жовті труби по дорогущому фасаду, щоб потім отримати знов підвищення тарифів і вирівнювання із ціною ЕЕ.
думаю підключення котел, обвязка теж буде в районі 4-5к тому навіть не розглядав. для приготування їжі на випадок блекауту вистачить і композитного балону, а резервне (та кайфове) опалення - це камін з водяною рубахою. минулого року пробував якись час опалюватись лише каміном, без електро котла. в цілому, всі розрахунки зійшлись, хоча можна було трохи потужніжий камін брати, я боявся перетопу.
в мене невеликий та енергоефективний будинок із великими можливостями теплоакумуляції, тому багато енергії не потрібно для підтримки комфорту.дві корзинки дров вистачало прогріти теплоакум десь до 60, а потім вночі ганяти з нього тепло на теплу підлогу. навіть можна душ прийняти, якщо нема світла на бойлер
і про яке обслуговування сонячної станції ви постійно говорите? його нема, хіба що налаштування міняти в залежності від відключень та сезону. обслуговувати ППВ, наприклад, чи кавомашину, міняти ВВ20 чи регулярно чистити сифони - це гемор. а інвертор включив і забув
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 09 жов, 2024 19:14, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:00
kingkongovets написав:
trololo написав:10 років окупності це хіба багато для інфраструктурних проектів?
я наприклад хз, чесно кажу, але сам пробувати точно не хочу, краще ви через 10 років нам розкажіть скільки уваги та грошей на ремонти і обслуговування це вам коштувало і скільки «безкоштовної» е/е ви за цей час нагенерували)
і ще - скажіть, якби б у вас на ділянці був газ, ви б розглядали сонячні панелі?)
ККЦ, звідки у тебе на ділянці запаси метану?
Маєш власну свиноферму, свині хрюкають і пукають, виділяють метан?
Чим щакачуєш його в балон? Велосипедним насосом?
Ледь не забув.
Що за історія була з купівлею жд вагонів для київського метро, подарованих Варшавою? Які КМДАшні чиновники самі собі продали за 10-х ціною?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:04
Frant написав: kingkongovets написав:
trololo написав:10 років окупності це хіба багато для інфраструктурних проектів?
я наприклад хз, чесно кажу, але сам пробувати точно не хочу, краще ви через 10 років нам розкажіть скільки уваги та грошей на ремонти і обслуговування це вам коштувало і скільки «безкоштовної» е/е ви за цей час нагенерували)
і ще - скажіть, якби б у вас на ділянці був газ, ви б розглядали сонячні панелі?)
ККЦ, звідки у тебе на ділянці запаси метану?
Маєш власну свиноферму, свині хрюкають і пукають, виділяють метан?
Чим щакачуєш його в балон? Велосипедним насосом?
Ледь не забув.
Що за історія була з купівлею жд вагонів для київського метро, подарованих Варшавою? Які КМДАшні чиновники самі собі продали за 10-х ціною?
Кінг скаже що так і треба, і завинили у всьому понаєхи бо понаїхали в Київ і перевантажують метро
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:09
trololo написав:і про яке обслуговування сонячної станції ви постійно говорите? його нема, хіба що налаштування міняти в залежності від відключень та сезону. обслуговувати ППВ, наприклад, чи кавомашину, міняти ВВ20 чи регулярно чистити сифони - це гемор. а інвертор включив і забув
метеоумови
град, гроза, буревій
пил, копоть, сніг
ви прозрієте, повірте)
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